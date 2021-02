Šanghajska tovarna Tesla dobiva opozorila kitajskih regulatorjev

Prvi avtomobili Tesla Model 3 so iz nove tovarne v Šanghaju prišli konec decembra 2019. FOTO: Sun Yilei/Reuters

Kitajska spodbuja elektromobilnost

Sicer precej uspešna tovarna Tesla, ki jo jepostavil v kitajskem Šanghaju in ki električne avtomobile za kitajski trg proizvaja od konca leta 2019 , je te dni doživela hladno prho kitajskih tržnih regulatorjev. Ti so namreč včeraj opozorili, da mora Tesla izboljšati kakovost izdelanih avtomobilov in njihovo varnost, saj se kupci menda pritožujejo nad nekaterimi napakami, poroča britanski BBC. Težave se pojavljajo pri pospeševanju avtomobilov, bilo pa je tudi nekaj primerov požarov na baterijah.Lansko leto je Muskova šanghajska tovarna izdelala in prodala 120.000 električnih avtomobilov. Kitajska je tako Teslovo drugo največje tržišče takoj za Združenimi državami, zato utegnejo pritožbe kupcev in zahteve regulatorjev povzročiti večje pretrese. Elon Musk je zato nemudoma obljubil, da bodo v tovarni poostrili notranjo kontrolo kakovosti in poslovanja.Sicer je Kitajska največji avtomobilski trg na svetu, kitajsko vodstvo pa v zadnjem obdobju močno spodbuja proizvodnjo in prodajo električnih avtomobilov. Tudi zato je lahko Musk samo v letošnjem januarju na tem tržišču prodal 15.484 svojih avtomobilov, proizvedenih v Šanghaju. Toda opozorila regulatorjev lahko položaj Tesle na tem velikanskem trgu hitro omajajo, saj se tu hitro krepijo tudi domači proizvajalci električnih avtomobilov. Tako je hitro rastoči NIO prejšnji mesec predstavil že svoj četrti serijski model električnega avtomobila, z novima modeloma pa sta se pred kratkim predstavila tudi LiAuto in XPeng.Tesla se s pritožbami kupcev sooča tudi na ameriškem trgu, kjer je moral zaradi napak na ekranih na dotik odpoklicati precejšnje število novih avtomobilov modelov S in X.