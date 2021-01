Nio kot kitajski Tesla

V prispevku preberite:



– o podjetju Nio, njihovih začetkih in o tem, kako so se prebili iz krize.

​– o njihovi atraktivni električni limuzini, ki prinaša velike obljube o dosegu, s katerim bi presegli vse tekmece.

– da zasledujejo unikatno strategijo menjavanja izpraznjenih akumulatorjev na posebnih v ta namen pripravljenih mestih.

​– da so lani prodali 43 tisoč avtomobilov, na borzi pa dosegli vrednost skoraj 100 milijard dolarjev.