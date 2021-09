Sarajevo 20 let po koncu vojne očiščeno min

FOTO: ITF



Slovenska Ustanova za krepitev človeške varnosti (ITF) je končala projekt razminiranja prestolnice Bosne in Hercegovine. Sarajevo je tako po 20 letih znova brez min in neeksplodiranih ubojnih sredstev. V projektu Mine Free Sarajevo, ki so ga financirale ZDA, so našli in uničili 841 min in drugih neeksplodiranih ubojnih sredstev.Kot so sporočili iz ITF, gre za pomemben korak v razminiranju celotne države in k njeni »osvoboditvi pred smrtonosno dediščino vojne«, kar bo omogočilo državljanom, da končno živijo mirno, varno in svobodno.BiH je sicer dve desetletji po koncu vojne še vedno ena najbolj minsko onesnaženih držav na svetu. »Mnogi prebivalci Sarajeva so morali še nedavno živeti ob opozorilnih znakih in aktivnih minskih poljih, zdaj pa se zahvaljujoč projektu Mine Free Sarajevo njihovo življenje vrača na stare tirnice,« so v ITF zapisali v sporočilu za javnost.Projekt Mine Free Sarajevo so v celoti financirale ZDA, za izvedbo pa je poskrbela slovenska ustanova ITF v partnerstvu z nevladno organizacijo Mine Detection Dog Center iz BiH (MDDC) in Marshall Legacy Institute (MLI).Projekt se je uradno začel aprila 2019 na mednarodni dan osveščanja o nevarnosti min in podpore protiminskemu delovanju, v tem času pa so bile očiščene štiri občine v sarajevski regiji: Stari Grad, Vzhodni Stari Grad, Vogošća in Novi Grad, so še sporočili iz ITF.»Združene države so ponosne, da so lahko podprle ta projekt, vreden več kot 1,6 milijona dolarjev, ki predstavlja največji prispevek posameznemu projektu razminiranja v zadnjem desetletju,« je na četrtkovi zaključni slovesnosti dejal vršilec dolžnosti prvega namestnika pomočnika državnega sekretarja za politične in vojaške zadeve. Dodal je, da dokončanje projekta pomeni večjo varnost za državljane in varnejša območja ter da s ponosom sporoča, da so izpolnili vse zastavljene cilje.Zaključne slovesnosti se je sicer udeležilo več častnih gostov, ki so želeli izkazati podporo Bosni in Hercegovini in temu velikemu humanitarnemu cilju, med njimi z videonagovorom tudi nekdanja ameriška državna sekretarkaKljub temu, da je bil dosežen velik mejnik v odstranjevanju eksplozivnih ostankov vojne, delo v državi še zdaleč ni končano.»Kljub izredno uspešni izvedbi projekta Mine Free Sarajevo je v BiH še vedno veliko minsko onesnaženih območij, ki predstavljajo veliko nevarnost za tamkajšnje prebivalce,« je opozoril, direktor ITF, organizacije, ki je v Sloveniji prisotna že več kot 23 let Ob tem je povabil tudi druge donatorje, da se pridružijo dolgoročnim prizadevanjem ZDA in pripomorejo k odstranitvi vseh neeksplodiranih ubojnih sredstev v državi. Dodal je še: »Danes imamo v Sarajevu trdno zastavljen cilj in to je Bosna in Hercegovina brez min.«