Savdska Arabija in ZAE za dvig proizvodnje nafte

Savdska Arabija in Združeni arabski emirati so prepričani, da je treba proizvodnjo nafte okrepiti. Po besedah savdskega ministra za energetiko Abdulaziza bin Salmana države ob Perzijskem zalivu to že počnejo, ob čemer so v ZAE izračunali, da bo svet ob rastoči populaciji do leta 2050 potreboval 30 odstotkov več energije.

Državi sta k dvigu pozvali tik pred začetkom podnebne konference COP27 v Egiptu, kjer bodo udeleženci razpravljali o zajezitvi globalnega segrevanja. Tako Združeni arabski emirati kot Savdska Arabija so prepričani, da nafta ostaja hrbtenica oskrbe z energenti, ob tem pa obe državi zagotavljata, da iščeta načine za zmanjšanje emisij.

»Savdska Arabija in Združeni arabski emirati bomo zgledni proizvajalci - proizvajali bomo nafto, obenem pa dosegali vse trajnostne cilje,« je na naftni konferenci v Abu Dabiju izpostavil savdski minister.

Minister za nafto ZAE Suhail Mohamed Al Mazrouei. FOTO: Amr Alfiky/Reuters

Da je treba proizvodno nafte okrepiti, je prepričan tudi minister za industrijo in napredno tehnologijo ZAE Sultan al Jaber. Kot ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, druge rešitve za zadostitev potreb rastoče populacije ni. Na svetu bo leta 2050 že 9,7 milijarde ljudi.

Indijski minister za nafto in plin Hardeep Singh Puri, minister ZAE za nafto Suhail Mohamed Al Mazrouei in minister za nafto in mineralne surovine Egipta Tarek El Molla. FOTO: Amr Alfiky/Reuters

»Če prenehamo z vlaganjem v proizvodnjo nafte, bi samo na račun naravnega upada glede na trenutne zaloge letno izgubili pet milijonov sodov dnevno,« je dejal in dodal, da bi to povzročilo takšen šok, da bi se trenutni pretresi na energetskih trgih zdeli kot manjši tresljaji.

Proizvodnja nafte naj bi se povečala. FOTO: Ayman Henna/AFP

»Letos smo se naučili, da je energetska varnost temelj napredka,« al Jaberja povzema AFP. Po njegovih besedah svet potrebuje vsako vrsto energije, ki jo lahko proizvede. »Ne gre za vprašanje nafte, plina, vetrnih, sončnih ali jedrskih elektrarn. Potrebujemo vse našteto,« je sklenil.