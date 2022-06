09.37 Krizi v Ukrajini in Afganistanu bi po podatkih ZN lahko spodbudili proizvodnjo prepovedanih drog

Vojna v Ukrajini bi lahko spodbudila proizvodnjo prepovedanih drog, od humanitarne krize v Afganistanu pa je odvisna prihodnost svetovnega trga opija, je v svojem poročilu za leto 2021 zapisal Urad ZN za droge in kriminal (Unodc). Poročilo hkrati navaja, da je v letu 2021 droge uživalo približno 284 milijonov ljudi, starih med 15 in 64 let. Dosedanje izkušnje z Bližnjega vzhoda in Jugovzhodne Azije kažejo, da lahko konfliktna območja delujejo kot »magnet« za proizvodnjo sintetičnih drog, ki jih je sicer mogoče proizvesti kjerkoli, opozarja Unodc.

Poročilo navaja, da se je število uničenih laboratorijev za proizvodnjo amfetamina v Ukrajini povečalo s 17 v letu 2019 na 79 v letu 2020, kar je tudi največje število zaseženih laboratorijev, o katerih so poročali v kateri koli državi v letu 2020. Ukrajinske zmogljivosti za proizvodnjo sintetičnih drog se lahko zaradi dolgotrajne vojne še povečajo. Proizvodnja drog se namreč v časih konflikta drastično poveča, zlasti če je konfliktno območje v bližini velikih potrošniških trgov, opozarja Unodc. Strokovnjakinja urada Angela Me pa dodaja, da je vloga policije na konfliktnih območjih omejena in laboratoriji delujejo skorajda nemoteno. Vojna v Ukrajini sicer vpliva tudi na spremembe in prekinitve poti trgovine z drogami, od začetka leta 2022 pa se je trgovina z drogami zaradi spopadov v državi zmanjšala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trenutne razmere v Afganistanu, ki je leta 2021 proizvedel 86 odstotkov svetovnega opija, pa bodo drastično vplivale na prihodnost trga s to drogo. Po mnenju urada bi lahko humanitarna kriza v državi spodbudila nezakonito gojenje opijskega maka, čeprav so talibske oblasti to prakso prepovedale že aprila.

09.00 Ruske sile po navedbah Ukrajine zdaj usmerjene proti Lisičansku in Slovjansku

Ukrajinske sile se še naprej borijo, da bi zaustavile rusko ofenzivo v mestu Lisičansk, zadnjem oporišču Kijeva v vzhodni regiji Lugansk, je v nedeljo zvečer sporočilo ukrajinsko vojaško poveljstvo. Hkrati je opozorilo, da ruske enote stopnjujejo pritisk tudi na območju Slovjanska v sosednji regiji Doneck, poroča španska tiskovna agencija EFE. Napredovanje ruskih sil, oklepnih vozil in artilerije v smeri Slovjanska je potrdil guverner Donecka Pavlo Kirilenko. Po njegovih besedah naj bi se ruske sile približevale ukrajinskim obrambnim linijam, da bi za bombardiranje mesta poleg vojaških letal in raket lahko uporabile tudi svojo artilerijo.

»Rusi ne spreminjajo svoje taktike. Videli smo že, kaj se je zgodilo v Mariupolju in Severodonecku, zato se v Slovjansku pripravljamo na vse možne scenarije,« je dodal. Rusija je poleg okrepljene ofenzive v vzhodnih regijah izstrelila tudi številne rakete na več ukrajinskih regij, in sicer Lvov, Mikolajev, Žitomir, Černigov in Hmelnicki.

Raketni napad je bil izveden tudi v regiji Odesa na jugu Ukrajine, ki je terjal šest žrtev, je danes sporočilo južno poveljstvo ukrajinske vojske. Pri tem so dodali, da trenutno še ni jasno, ali so tamkajšnje oblasti poročale o številu ranjenih ali mrtvih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. »Napad na stanovanjsko območje civilnega naselja je uničil več stanovanjskih in gospodarskih poslopij na približno 500 kvadratnih metrih,« je dodalo poveljstvo. Gasilci medtem še vedno bijejo bitko s požarom. Prav tako so ruske rakete v nedeljo zadele stanovanjsko hišo in otroški vrtec v Kijevu. V napadu je umrla ena oseba, šest pa jih je bilo ranjenih, so sporočile mestne oblasti.

08.25 Zelenski bo na vrhu G7 pozval h okrepitvi podpore Ukrajini

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo pozval svetovne sile, naj okrepijo svojo podporo Ukrajini, ko bo v ponedeljek nagovoril vrh G7, poroča Guardian. Ameriški predsednik Joe Biden in njegovi kolegi iz skupine sedmih bogatih demokracij, ki so se srečali v bavarskih Alpah, so poudarili svojo enotnost ob soočenju z agresijo Rusije – tudi ob poslabšanju globalnih posledic.

V svojem dnevnem nagovoru pozno v nedeljo je Zelenski ponovil svoje pozive k dobavi več orožja in sistemov protizračne obrambe Ukrajini ter k novim sankcijam proti Rusiji iz držav G7. »Potrebujemo močno zračno obrambo; sodobno, popolnoma učinkovito. Ki lahko zagotovi popolno zaščito pred temi raketami. O tem se vsak dan pogovarjamo s svojimi partnerji. Nekaj ​​dogovorov je že. In partnerji se morajo premikati hitreje, če so res partnerji, ne opazovalci,« je dejal. »Zamude pri prenosu orožja v našo državo, kakršne koli omejitve so pravzaprav povabilo Rusiji, da znova in znova napade,« je dejal Zelenski.

Ljudje čakajo na evakucijo v Dnipro in Lvov v Donecku. FOTO: Gleb Garanich/Reuters

07.50 SBC in fundacija Rdeča Žoga v Ukrajino poslala humanitarni konvoj

Proti Ukrajini se je danes v jutranjih urah odpravil humanitarni konvoj fundacije Rdeča žoga in SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, ki bo v državo dostavil živila in druge nujne življenjske potrebščine. Podjetniki, člani kluba, so zbrali več kot 100.000 evrov za pomoč prizadetim v vojni, so sporočili iz SBC. S humanitarno pomočjo so napolnili dva tovornjaka, živila in nujne potrebščine bodo vozniki dostavili v zbirni center v kraju Mukačevo na zahodu Ukrajine. »Od tam bo pomoč dosegla tiste, ki jo najbolj potrebujejo: otroke,« je pri tem dejala zastopnica ustanove Rdeča žoga Maruša Pečečnik.

Pomoč, namenjeno ukrajinskim otrokom, ki so jo z donacijami omogočili člani SBC, bodo od tam dostavili po državi. Konvoj vozil bo spremljala tudi ekipa SBC, ki bo dokumentirala celotno pot v Ukrajino, so zapisali pri Klubu slovenskih podjetnikov. Humanitarni konvoj naj bi v Ukrajino prispel v torek. Predstavnika SBC se bosta nato srečala s humanitarno delavko Miro Milavec, ki bo pomagala dostaviti del pomoči otrokom v kraju Jablanica, v sredo pa se bodo odpravili nazaj proti Sloveniji. Po besedah Jerneje Lampret, direktorice projektov v SBC, ki koordinira celotno dobrodelno akcijo in skrbi za njeno izvedbo, je človekoljubni odziv podjetnikov dokaz, da ti razumejo stisko najbolj ranljivih in se znajo odzvati, ko je treba. »Člani SBC so se z dobrodelnostjo že v preteklosti večkrat izkazali,« je dejala.