Scholz privolil v dobavo bojnih tankov leopard Ukrajini

Nemški kancler Olaf Scholz je privolil v dobavo bojnih tankov leopard Ukrajini, danes poročajo nemški mediji, ki se sklicujejo na vladne vire. Po poročanju časnika Spiegel in televizijskega kanala ntv namerava vlada v Berlinu drugim državam dati dovoljenje za izvoz omenjenih tankov nemške izdelave.

Po poročanju Spiegla in ntv naj bi Nemčija Ukrajini dobavila najmanj eno četo leopardov 2A6. Četo v nemški vojski sestavlja 14 tankov, navaja ntv.

Poljska je sicer prav danes Nemčijo zaprosila za dovoljenje za dobavo leopardov Ukrajini in jo pozvala, naj se pridruži koaliciji držav, ki namerava Kijev podpreti s tanki te vrste. V Berlinu so potrdili, da so prejeli prošnjo Varšave in zagotovili, da jo bodo obravnavali kar se da hitro.

Že pred tem je pricurljala novica, da naj bi lahko ZDA že ta teden napovedale dobavo znatnega števila tankov M1 abrams Ukrajini, kot je danes za Fox News potrdil neimenovani predstavnik vlade predsednika Joeja Bidna. O tem poročajo tudi drugi ameriški mediji. Pentagon ideji sicer ni naklonjen.

Nemčija je tanke leopard poslala tudi na Slovaško. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

ZDA in Nemčija se sicer že več tednov pogovarjata o tem, katera država naj Ukrajini zagotovi težke bojne tanke. Pentagon trdi, da tanki abrams, ki jih poganja letalsko gorivo, zahtevajo bolj zapleteno vzdrževanje in da bi bila njihova dobava Ukrajini dražja od dobave nemških tankov leopard na dizelski pogon.

Nemški bojni tanki leopard so že nameščeni, denimo, v sosednji Poljski, ki je izrazila pripravljenost, da jih pošlje čez mejo, in je danes Nemčijo zaprosila za dovoljenje za dobavo teh tankov Ukrajini.

Kancler Olaf Scholz je po poročanju nemških medijev popustil pod mednarodnim pritiskom. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Wall Street Journal poroča, da je Biden o tem 17. januarja govoril z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem in se sedaj nagiba k napotitvi abramsov Ukrajini. Nemčija je pod pritiskom zaveznikov, naj Ukrajini zagotovi svoje tanke. Dogovarjajo se, da Nemčija zagotovi manjše število leopardov, hkrati pa bi zaveznikom, kot je Poljska, dala zeleno luč, da svoje tanke, izdelane v Nemčiji, pošljejo Ukrajini.