Scholz razrešil finančnega ministra Lindnerja

Nemški kancler Olaf Scholz je danes razrešil finančnega ministra Christiana Lindnerja, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdil tiskovni predstavnik vlade Steffen Hebestreit. Do razrešitve Lindnerja, ki je vodja liberalcev (FDP), prihaja po nesoglasjih glede gospodarskih reform znotraj vladne koalicije, katere članica je tudi FDP.

Scholz se je odločil, da razreši Lindnerja, potem ko je vodja liberalcev po poročanju nemških medijev med današnjim kriznim sestankom v Berlinu dejal, da ne vidi možnosti za nadaljevanje koalicije in kanclerju predlagal, naj razpiše predčasne volitve v bundestag v začetku prihodnjega leta.

Scholz je sicer danes, da bi preprečil razpad vlade, sklical pogovore koalicijskih partnerjev. Usoda koalicije, ki jo sestavljajo socialdemokrati (SPD), Zeleni in liberalci, je že pred tem visela na nitki po mesecih sporov o gospodarskih reformah in proračunu.

Glavno vprašanje je bilo, kako pokriti milijardno luknjo v proračunu za leto 2025 in kako šepajoče nemško gospodarstvo znova spraviti na noge.

Pogovori so se zaostrili še zlasti po tistem, ko je FDP predložila dokument z zahtevami po liberalnih gospodarskih reformah, ki so jih socialdemokrati in Zeleni le stežka sprejeli, poroča bruseljski portal Politico.

Kancler Scholz naj bi po poročanju dpa v kratkem dal izjavo za novinarje, na posebnem sestanku pa naj bi se ob 22.30 sestala tudi poslanska skupina SPD.