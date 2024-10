Nemčija bi tudi prihodnje leto lahko stagnirala

V nadaljevanju preberite:

Nemška koalicija se je znova znašla v precejšnji krizi. Podobno kot nemško gospodarstvo. Koalicijskim partnerjem se nikakor ne uspe poenotiti, kako pomagati gospodarstvu. To bi lahko tudi prihodnje leto stagniralo, napovedujejo v Nemški zbornici industrije in trgovine. Po današnjih ločenih sestankih s predstavniki gospodarstva pri kanclerju Olafu Scholzu in ministru za finance Christianu Lindnerju niso razmere nič bolj jasne. Iz avtomobilske panoge pa medtem prihajajo vse bolj turobne vesti. Do leta 2035 bi zaradi prehoda na e-mobilnost lahko izginilo kar 190.000 delovnih mest, kar bo negativno vplivalo tudi na dobavitelje.