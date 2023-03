Še hladnejša vojna med Kitajsko in ZDA

V nadaljevanju preberite:

Kitajski voditelji običajno ne napadajo neposredno svetovnih supersil ZDA, ki so povrhu vsega med njihovimi največjimi trgovinskimi partnericami, Xi Jinping pa je odpravil tudi ta tabu. Obtožbe zahodnih držav pod vodstvom ZDA o »zadrževanju, obkrožanju in zatiranju« kažejo kitajsko jezo zaradi ameriškega združevanja azijskih zaveznic, slišati so tudi kot grožnja Washingtonu.