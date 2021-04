Še pirhi so postali sporočila aktivistov

V nadaljevanju preberite:

V Burmi so letos praznovali veliko noč, in to uporniško. V tej državi živi le šest odstotkov ljudi krščanske veroizpovedi, a so tudi večinski budisti barvali pirhe in nanje pisali sporočila. »Nikoli ne bomo odnehali«, »Pomladna revolucija«, »Moramo zmagati«, »MAH, odidi.« MAH so začetnice generala Min Aung Hlainga, voditelja vojaške hunte, ki je pred tremi meseci prevzela oblast.