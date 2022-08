Še tri ameriške zvezne države zaostrile omejitve glede splava

V konservativnih ameriških zveznih državah Teksas, Idaho in Tennessee je v četrtek začela veljati zakonodaja, ki zaostruje omejitve glede splava. V Tennesseeju in Idahu je tako umetna prekinitev nosečnosti prepovedana od spočetja dalje, v Teksasu pa so zvišali kazni za tiste, ki omogočajo splav, poročajo tuje tiskovne agencije.

To je nov korak v vojni proti splavu na ravni zveznih držav, potem ko je ameriško vrhovno sodišče konec junija odpravilo zagotovljeno pravico do umetne prekinitve nosečnosti.

Nova zakonodaja v Teksasu, Idahu in Tennesseeju sicer dejansko ne spreminja razmer na terenu, poroča španska tiskovna agencija EFE. V vseh treh je bil splav namreč že doslej prepovedan po šestem tednu nosečnosti, v večini klinik pa so ga po odločitvi vrhovnega sodišča prenehali izvajati.

Povečane kazni, tudi za zdravstveno osebje

Vendar pa nova zakonodaja vzpostavlja ali povečuje kazni, tudi zaporne, za zdravstveno osebje. Po navedbah organizacij, ki zagovarjajo pravico žensk do splava, gre za poskus ustrahovanja zdravstvenega osebja.

V Teksasu, kjer je splav prepovedan od spočetja dalje, nova zakonodaja za vse, ki bi izvajali splave, v najslabšem primeru predvideva zaporne kazni, poleg tega pa še do 100.000 dolarjev denarne kazni.

FOTO: Ed Jones/AFP

V Teksasu sicer trenutno veljajo trije zakoni, ki prepovedujejo splav. Poleg tistega, ki je začel veljati v četrtek, sta v veljavi še zakona iz let 1925 in 2021. Edina izjema za umetno prekinitev nosečnosti velja v primerih, ko je zaradi nosečnosti nedvomno ogroženo življenje matere.

V Idahu nova zakonodaja skoraj popolnoma prepoveduje splav, dovoljuje pa izjeme v primeru posilstva ali incesta.

Tudi v Tenneseeju je po novi zakonodaji umetna prekinitev nosečnosti skoraj popolnoma prepovedana. Izjema velja le za primere, ko bi ženska v primeru nadaljevanja nosečnosti lahko umrla. Direktorica organizacije Načrtovano starševstvo Ashley Coffield je za agencijo EFE ocenila, da bo nova zakonodaja najbolj prizadela revnejše, na primer Afroameričanke ali ženske latinskoameriškega rodu.

Že danes bo skoraj popolna prepoved splava začela veljati v Severni Karolini, v soboto pa v Oklahomi. S tem bo po poročanju ameriškega časnika Washington Post tretjina Američank v rodni dobi izgubila dostop do legalnega splava v svoji zvezni državi.