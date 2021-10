Še več obtožb na Facebookov račun

Pri največjem ameriškem in svetovnem družbenem omrežju facebook so svojim investitorjem in oglaševalcem prikrivali težave z mladimi uporabniki, ki se pogosto raje odločajo za tekmece kot tik-tok ali snapchat, je zatrdila nekdanja zaposlena. 36-letna Frances Haugen je nekdanjega delodajalca že v nastopu pred ameriškim kongresom obtoževala, da se raje kot za dobrobit mladine odloča za dobičke.

»Vse družbeno-medijske družbe hočejo med svojimi uporabniki najstnike, mi nismo nič drugačni,« je Facebook zagovarjal predstavnik za tisk Joe Osborne. »Zato bomo še naprej zagotavljali nove proizvode in prispevke, ki so najstnikom v zabavo in pomoč ter jim pomagajo ostati povezani s prijatelji in družino.« Soustanovitelj in predsednik uprave Mark Zuckerberg je zanikal obtožbe, da dobičke postavljajo pred dobrobit svojih uporabnikov. Že čez nekaj dni naj bi spremenil ime svojega podjetja, kritiki pa obtožujejo, da bi facebook bolj potreboval spremembe v vodstvu. Novi dokumenti kažejo tudi spodbujanje pristranskosti v globoko razdeljenem ameriškem političnem prostoru.

Nekdanja zaposlena Frances Haugen razkriva domnevne temne plati največjega svetovnega družbenega omrežja. Foto Henry Nicholls/Reuters

Haugenova je dokumente o domnevno spornem poslovanju Facebooka že predala ameriški komisiji za vrednostne papirje in borze SEC, zdaj je dodala še obtožbe o pomanjkljivem moderiranju sovražnega govora izven ZDA, na primer v Indiji, Afganistanu ali Mjanmaru. V nastopu pred britanskim parlamentom je omenila težave pri zaznavanju sovražnega govora v številnih jezikih in dialektih vključno z britansko angleščino. Tako kot ameriški in evropske je tudi britanske zakonodajalce pozvala k večjemu nadzoru nad sovražnim govorom in lažnimi vestmi.

Že nekateri člani ameriškega kongresa so facebookovo politiko in politiko z njim povezanega instagrama primerjali z nekoč vsemogočnimi tobačnimi družbami, preden so jim odločno omejili škodovanje zdravju. Žvižgačica je pripovedovala tudi o negativnih učinkih na samopodobo najstniških deklet ter premajhnem ukrepanju proti kartelom za preprodajo mamil in tihotapljenje ljudi in nasprotnikom cepljenja proti covidu-19. Apple naj bi zagrozil z umikom facebookovih in instagramovih aplikacij zaradi prekupčevanja s filipinskimi služabnicami na Bližnjem vzhodu.