Ključne energetske odločitve, med njimi zapiranje nukleark, morda čaka preiskava

V CDU so vložili zahtevek za uvedbo preiskave, v katerem je navedeno, da je treba preiskati, ali je bila odločitev sprejeta na podlagi ustrezne strokovne presoje ali so na ministrstvu odločali ideološko. Vodja poslanske skupine CDU/CSU in nekdanji minister Jens Spahn je očital vladi, da so pri odločanju ravnali nestrokovno. »Vidimo, da so sekretarji in uslužbenci na ministrstvu ustvarjali alternativna dejstva mimo stroke in da ni jasno, kdaj je minister Habeck izvedel za to. Krožijo tri pojasnila in samo eno je lahko resnično. Enostavno bi radi to razjasnili,« je dejal Spahn. Minister Habeck je v odzivu dejal, da so se nazadnje odločali na podlagi ocene upravljavcev jedrskih reaktorjev, vendar v CDU s tem odgovorom niso bili zadovoljni.