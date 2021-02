Seiko Hašimoto verjetna Morijeva naslednica na čelu organizacije OI

Hašimotova se ne vidi v tej vlogi

Mori se je opravičil in odstopil

Nekdanji japonski premier in zdaj že bivši predsednik organizacijskega odbora tokijske olimpiade Joširo Mori se je po škandalu opravičil in odstopil. FOTO: Pool Reuters

Po seksističnem škandalu, ki je odnesel donedavnega predsednika organizacijskega odbora olimpijskih iger v Tokiu Jošira Morija , mediji na Japonskem poročajo o njegovem nasledniku oziroma naslednici. To bo po informacijah javne televizijske mreže NHK postala, nekdanja olimpijka in zdajšnja ministrica za olimpijske igre (OI).Odbor, ki je bil zadolžen za imenovanje naslednika, je zasedal več dni, na koncu pa se je po informacijah japonskih medijev poenotil glede Hašimotove. Šestinpetdesetletna nekdanja sedemkratna olimpijka v hitrostnem drsanju in kolesarstvu na velodromu bo prevzela mesto, ki ga je zapustil Mori po nedavnih pritiskih zaradi seksističnih izjav in valu ogorčenja tamkajšnje javnosti.Hašimotova, ki je nastopala na štirih zaporednih zimskih (1984–1994) in treh zaporednih poletnih OI (1988–1996), po poročanju NHK ni ravno naklonjena ideji, da postane predsednica organizacijskega odbora pet mesecev pred začetkom iger v Tokiu. Nekdanja olimpijka je sicer le ena od dveh žensk z vlogo ministrice v japonskem vladnem kabinetu.Organizacijski odbor Tokio 2020 sicer ni želel potrditi želje posebnega odbora po imenovanju Hašimotove na izpraznjeni položaj, so pa, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, potrdili še eno zasedanje odbora v četrtek. O celotnem postopku imenovanja bodo dali izjavo za javnost po dokončnem imenovanju novega predsednika oziroma predsednice, so še zapisali.NHK je poročal, da sta bila v igri za prevzem vodenja odbora predsednik japonskega olimpijskega komitejain športna direktorica OINekdanji japonski premier in predsednik organizacijskega odbora letošnjih OI v Tokiu Mori je po pritiskih v petek odstopil s položaja, potem ko je na Japonskem in v tujini sprožil val ogorčenja s svojimi trditvami, da ženske na sestankih govorijo preveč.»Moja neprimerna izjava je povzročila veliko zmede. Iskreno se opravičujem. Kot predsednik organizacijskega odbora želim danes odstopiti. Pomembno je, da julija izpeljemo olimpijske igre. Moja prisotnost ne sme biti ovira pri tem,« je ob odhodu dejal Mori.Njegovo ravnanje je obsodil tudi Mednarodni olimpijski komite (Mok). »Izjave so popolnoma neprimerne in v nasprotju z vrednotami MOK ter reformami olimpijske agende 2020,« so takrat zapisali pri Moku in dodali, da so igre v Tokiu z 49 odstotki športnic dosegle enakost med spoloma.