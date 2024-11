Seul ohromil najhujši snežni metež v zadnjih sto letih

Vremenske razmere, ki jih je v zadnjih dneh v glavnem mestu Južne Koreje Seul povzročil sneg, so hudo ohromile pomorski, zračni in cestni promet, umrli pa so najmanj štirje ljudje. Trenutno kaže, da se vreme umirja.

Četrtkov metež je bil tako tretji največji v Seulu od leta 1907, ko so začeli meriti intenzivnost snežnih neviht, poroča mestna tiskovna agencija Yonhap. V sredo so pa bili preseženi vsi rekordi, povezani s količino zapadlega snega.

Ponekod je v glavnem mestu Južne Koreje zapadlo več kot 40 centimetrov snega, zaradi česar so odpovedali 140 letov in prenehalo je delovati 99 trajektov, poroča The Guardian.

Odpovedanih je bilo vsaj 140 letalskih letov. FOTO: Jung Yeon-je/AFP

Po poročanju lokalnih medijev je menda ena oseba umrla po tem, ko se je na igrišču za golf zaradi prevelike teže zapadlega snega zrušila varnostna mreža, druga oseba pa je menda zaradi podobnega razloga umrla na parkirišču. V prometni nesreči na vzhodu prestolnice sta umrla še dva človeka. Po poročanju lokalne policije je bilo v prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženih kar 53 vozil, poškodovanih še enajst ljudi.

Najbolj je bilo pod udarom glavno mestno letališče Incheon, kjer so imela letala v povprečju dveurno zamudo, v četrtek pa je bilo odpovedanih 15 odstotkov letov in 14 odstotkov jih je imelo zamudo. Zaprte so bile šole v provinci Gyeonggi. Neobičajno novembrsko snežno ujmo gre pripisati za to obdobje nadpovprečno toplim temperaturam morja Korejskega polotoka.