Severna Koreja izstrelila novo balistično raketo

Severna Koreja je zgodaj davi izstrelila balistično raketo kratkega dosega v Japonsko morje, so sporočili iz južnokorejske vojske. Gre za drugo takšno poskusno izstrelitev v osmih dneh, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap.

Malo pred izstrelitvijo je Seul skupaj z ameriško vojaško mornarico opravil »vnaprej načrtovano« vajo protiraketne obrambe, še piše v izjavi južnokorejskih oboroženih sil.

Balistična raketa je bila po navedbah južnokorejskih sil izstreljena ob 10.48 po lokalnem času, kmalu po objavi izjave severnokorejske zunanje ministrice Choe Son-hui. Ministrica je namreč pred tem ZDA danes sporočila, da se bo Pjongjang »silovito odzval« na krepitev varnostnega sodelovanja Washingtona z Južno Korejo in Japonsko.

Pjongang je s poskusom posredno odgovoril tudi na nedeljsko srečanje voditeljev ZDA, Južne Koreje in Japonske ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Phnom Penhu. V skupni izjavi po srečanju so ameriški predsednik Joe Biden, japonski premier Fumio Kishida in južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol napovedali »močan in odločen odgovor«, če bo Severna Koreja izvedla nov jedrski poskus.

Stanje na Korejskem polotoku ostaja napeto, potem ko je Pjongjang v nasprotju s sankcijami ZN v zadnjih tednih opravil več raketnih poskusov.

Seul in Washington sicer že več mesecev opozarjata, da je Severna Koreja pripravljena izvesti nov jedrski poskus, ki bi bil že sedmi v državi in prvi po letu 2017.