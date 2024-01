Severna Koreja proti Južni Koreji izstrelila več kot 200 topniških izstrelkov

Severna Koreja je ob svoji zahodni obali danes izstrelila več kot 200 topniških izstrelkov proti južnokorejskemu otoku Yeonpyeong, je sporočila južnokorejska vojska. Južna Koreja je izdala opozorilo za evakuacijo civilistov na dveh otokih, ni pa potrdila, da je to povezano z incidentom. Slednjega je Seul obsodil in ga označil za provokacijo.

Topniški izstrelki po navedbah Južne Koreje niso vstopili na južnokorejsko ozemlje, temveč so pristali v varovalnem pasu med državama, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah načelnika generalštaba južnokorejske vojske incident ni povzročil nobene škode prebivalcem ali vojski, je pa ogrozil mir na Korejskem polotoku in povečuje napetosti.

Južnokorejsko obrambno ministrstvo je opozorilo, da Severna Koreja nosi polno odgovornost za zaostrovanje krize, in pozvalo Pjongjang, naj takoj konča tovrstna dejanja. »Naša vojska pozorno spremlja in nadzoruje razmere v tesnem sodelovanju z Združenimi državami Amerike ter bo sprejela ustrezne ukrepe kot odgovor na severnokorejske provokacije,« so še zapisali v sporočilu za javnost po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Lokalne oblasti na južnokorejskih otokih Yeonpyeong in Baengnyeong v Rumenem morju so po incidentu pozvale civiliste k evakuaciji, kor so označile za preventiven ukrep.

Najnovejši incident se je zgodil nekaj mesecev po tem, ko je Severna Koreja prekinila vojaški sporazum z južno sosedo, katerega namen je bil zmanjšati napetosti. Pjongjang je zatem sporočil, da bo umaknil vse ukrepe, sprejete za preprečevanje vojaških spopadov na vseh področjih, vključno s kopnim, morjem in zrakom, ter na obmejnem območju razporedil močnejše oborožene sile in vojaško opremo novega tipa.

Podoben incident se je zgodil novembra 2010, ko je Severna Koreja proti otoku Yeonpyeong izstrelila 170 topniških izstrelkov, pri čemer so bili ubiti štirje ljudje, od tega dva civilista. To je bil prvi severnokorejski napad na civilno območje po korejski vojni med letoma 1950 in 1953.