Šibkejša mehka moč, močnejši vojaški stroj

Voditelji držav članic, tudi premier Robert Golob, so na vrhu EU pozvali k pospešitvi dela na vseh področjih, da bi odločno povečali obrambno pripravljenost Evrope v prihodnjih petih letih. Golob je opozoril, da je v beli knjigi omenjenih nekaj novih področij – ne le klasična oborožitev –, kot so kibernetska varnost, umetna inteligenca, napredne tehnologije in droni.

To so področja, na katerih je v Sloveniji zelo veliko znanja, »zato verjamem, da se bo znotraj tega koncepta znašla ne samo naša vojska, ampak predvsem tudi naša obrambna industrija«. Z obrambnimi načrti je povezano tudi odločanje o prihodnjem sedemletnem finančnem okviru EU. Izjava o nadaljnji podpori Ukrajine je bila sprejeta brez madžarskega premiera Viktorja Orbána.