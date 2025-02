Šibko nemško gospodarstvo ima močne temelje

V nadaljevanju preberite:

Dolgoletno strokovno znanje Nemčije na področju strojništva je mogoče uporabiti v novih rastočih sektorjih (doma in v tujini). Čeprav na izvoz v ZDA in na Kitajsko morda vplivajo vse večje trgovinske napetosti, država ostaja prevladujoča industrijska sila v Evropi.

Povpraševanje po obrambni opremi in zelenih tehnologijah se povečuje po vsej celini. Nemčija je specializirana za obe področji in je vodilna v Evropi po številu patentov na področju zelene tehnologije (in na splošno). Poleg tega se po indeksu primerjalnih prednosti na področju zelenega blaga, ki ga je pripravil IMF, uvršča na prvo mesto med razvitimi državami, daleč pred ZDA in Kitajsko. To vključuje visoko učinkovite elektrarne, inteligentno zasnovo omrežja in tehnologijo polnjenja.

Poleg tega velike prednosti nemške industrije krepi uspešnost njenega borznega trga. Kljub mračnim napovedim o gospodarstvu je indeks Dax lani presegel vse druge glavne indekse, vključno z indeksom S & P 500.