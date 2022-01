Silvio Berlusconi ne bo predsednik republike

V nadaljevanju preberite:

Ko bodo danes ob treh popoldne poslanci, senatorji in delegati dežel, skupaj jih je 1009, prvič tajno glasovali o novem predsedniku republike, med morebitnimi kandidati ne bo Silvia Berlusconija. Odpovedal se je kandidaturi, češ da mu je več do enotnosti na desni kakor do vladanja.

Včerajšnji dan, ko bi se moral o vsem do konca dogovoriti z zavezniki, je nekdanji Vitez preživel v milanski bolnišnici. Trdijo, da samo na rutinskih pregledih. Njegova družina razlaga, da so ga doma pregovorili, naj ne kandidira. Analitiki pa pravijo, da ni imel več enotne podpore na desni, grozil mu je polom, tega pa si ob koncu kariere ni mogel privoščiti.