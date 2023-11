Širitveni sveženj zgodovinskih priložnosti

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisija se je v zvezi s potjo Ukrajine proti članstvu v Evropski uniji odločila za prelomen korak – priporočilo za sprejetje odločitve o začetku pristopnih pogajanj. Enako so priporočili za Moldavijo. Odločitvi bo predvidoma potrdil vrh EU sredi decembra.

Ukrajina se z zapleteno dediščino in vojnimi razmerami spopada z veliko težavami: na področjih korupcije, vladavine prava, pranja denarja, svobode tiska, moči oligarhov, varstva manjšin ... Toda v Bruslju ugotavljajo veliko reformno dinamiko v tej državi, v Kijevu so izpolnili več kot 90 odstotkov zahtev. Evropska komisija je priporočila sprejetje pogajalskega okvira, ko bodo sprejete dodatne reforme na področjih boja proti korupciji, omejitve vpliva oligarha na zakonodajalce in varstva manjšin.