Širjenje omikrona odneslo poroko novozelandske premierke

Novozelandska premierka Jacinda Ardern in njen partner Clarke Gayford sta začetek novega leta, čas ko na južni polobli poletje doseže svoj vrhunec, tako kot mnogi drugi pari nameravala izkoristiti za skok v zakonski jarem, toda njuni načrti so zaradi širjenja novega koronavirusa padli v vodo. Novozelandska premierka je zaradi pričakovanega porasta okužb z omikronom konec tedna napovedala ponovno uvedbo strogih ukrepov, hkrati pa potrdila, da bosta zaradi omejitev z dolgoletnim partnerjem prisiljena odložiti njun veseli dan.

»Takšno je življenje. Rekla bi, da nisem nič drugačna od tisočih drugih Novozelandcev, ki jih je pandemija mnogo bolj prizadela. Najhuje je, ko ne moreš biti z ljubljeno osebo, ko je ta zelo bolna. In tovrstne izkušnje so izrazito bolj žalostne kot moja,« je v odzivu na novinarsko vprašanje svoje občutke strnila Jacinda Ardern.

Novozelandska in svetovna javnost sta za poroko prvič izvedeli maja lani, ko sta enaištiridesetletna vodja novozelanskih laburistov, ki je na oblasti že vse od leta 2017, in njen partner, petinštiridesetletni televizijski in radijski voditelj, napovedala, da bosta po devetih letih skupnega življenja postala mož in žena. V mesecih, ki so sledili, par ni razkril veliko podrobnosti o načrtovani poroki, le to, da bo ta potekala v obmorskem kraju Gisborne na Severnem otoku in da je Ardernova njeno organizacijo zaupala svojemu bodočemu soprogu.

Jacinda Ardern je vodenje vlade prevzela leta 2017. Foto: Fiona Goodall/Reuters

Nalezljivejša različica virusa je, tako kakor vse pred njo, na Novo Zelandijo prišla z zamikom, njen najnovejši izbruh pa je nekoliko ironično povezan s poroko, ki se jo je nedavno v Aucklandu udeležilo vsaj 100 ljudi, od katerih jih je bilo devet pozitivnih na omikron. »To pomeni, da virus sedaj že kroži po Aucklandu,« je med nedeljsko novinarsko konferenco opozorila premierka.

Odmaknjena otoška država je že od marca 2020 zaprta za tujce brez statusa rezidenta, levosredinska vlada pod vodstvom Ardernove pa se je v nasprotju z drugimi zahodnimi vladami dolgo zgledovala po Kitajski in vztrajala pri ničelni toleranci do covida, dokler konec prejšnjega leta ni obrnila plošče. Premierka je po poročanju zahodnih medijev napovedala, da oblasti v prihodnjih tednih pričakujejo tudi do 1000 potrjenih okužb na dan. »Zavedam se, da bodo ljudje zaskrbljeni zaradi takšnih številk,« je dejala Jacinda Ardern. »Storili bomo vse, da omejimo število primerov.«

Tisoč okužb na dan je izrazito malo v primerjavi z evropskimi državami, toda še vseeno veliko za Novo Zelandijo, kjer so v zadnjih dveh letih skupaj našteli zgolj 15.550 primerov okužbe in 52 smrti, povezanih s covidom.