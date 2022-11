Škotska ne more na lastno pest izvesti referenduma o neodvisnosti

Načrti škotske regionalne vlade, da prihodnje leto izpelje nov referendum o neodvisnosti, so naleteli na pravno oviro. Britansko vrhovno sodišče je v skladu s pričakovanji razsodilo, da regionalni parlament v Edinburgu brez privolitve Westminstra ne more organizirati ponovitve referenduma izpred osmih let, na katerem je večina Škotov glasovala za obstanek v Združenem kraljestvu.

Sodišče je v razsodbi pojasnilo, da škotski zakonodajni organ v skladu z veljavnim ustavnim redom nima pristojnosti za sprejetje zakonodaje, ki bi oktobra prihodnje leto omogočila izvedbo novega glasovanja o neodvisnosti.

Za novi referendum se zavzema regionalna vlada pod vodstvom Škotske narodne stranke (SNP), ki se je letos poleti za pravno mnenje tudi obrnila na najvišji britanski sodni organ.

Škotska prva ministrica Nicola Sturgeon se je že odzvala na odločitev sodišča. FOTO: Andrew Milligan/Reuters

»Čeprav sem nad razsodbo razočarana, jo spoštujem,« se je na odločitev na twitterju odzvala škotska prva ministrica Nicola Sturgeon in opozorila, da veljavna zakonodaja, ki omejuje pristojnosti regionalnega parlamenta, sama po sebi ustvarja argument v prid razglasitvi neodvisnosti.

»Zakon, ki Škotski ne dovoljuje, da bi si sama izbrala prihodnost brez soglasja Westminstra, razkriva, da je vsakršno pojmovanje Združenega kraljestva kot prostovoljnega partnerstva mit in je razlog za neodvisnost,« je zapisala prva ministrica in nakazala, da bodo škotski nacionalisti kljub porazu na sodišču še naprej stopnjevali pritisk na britanske oblasti.