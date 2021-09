Slike iz preteklosti

V nadaljevanju preberite:

Na nekaterih visokih šolah po vsem svetu potekajo te dni boji z blazinami. Uvedli so jih kot del terapije za študente, ki jim na začetku šolanja pomaga, da se sprostijo, seznanijo in razvijejo medsebojno kolegialnost in tekmovalnost.



To se je kot tradicija – in to vse od leta 1897 – ustalilo tudi na ameriški vojaški akademiji West Point, kjer se bruci na ta način pripravljajo na resne treninge, ki bodo sledili.



Resda se je že zgodilo, da so se blazine spremenile v orožje, ko jih je kdo napolnil s kakšnimi trdimi predmeti, tako da so pred šestimi leti kar nekaj kadetov z West Pointa s krvavimi nosovi in poškodovanimi nogami odpeljali v bolnišnico.



Na Japonskem pa so se pravkar začele kvalifikacije za veliki šampionat v boju z blazinami, ki tam poteka vsakega februarja. Slišati je naivno, pa ni. Pravila tega športa – boj z blazinami se je na Japonskem spremenil v šport – so nekoliko podobna šahu, saj je glavni cilj z blazino zadeti »taišoja« (»generala«) nasprotnega tima in hkrati zaščititi svojega.