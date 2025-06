Slon v prodajalni slaščic

V nadaljevanju preberite:

»Na svetu so ljudje, ki so tako lačni, da se bog drzne pred njimi pojaviti samo v obliki kruha.« Te besede Mahatme Gandhija je na žalost mogoče ponoviti tudi danes. V 21. stoletju, natančneje leta 2024, je več kot 295 milijonov ljudi v 53 državah in območjih trpelo akutno lakoto. To je bilo že peto leto zapored, ko več kot petina človeštva nima tiste osnovne varnosti, do katere mora imeti vsako živo bitje neomajno pravico. Hrana ne sme biti privilegij.