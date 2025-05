Materinstvo pod ruševinami; na lačne menda streljali tudi ameriški delavci

Šestindvajsetletni Palestinki Nouri, ki je po letih zdravljenja zunajtelesne oploditve (IVF) končno zanosila, se je svet porušil. Kot je povedala za BBC News Arabic, ji po izgubi nosečnosti in uničenju zamrznjenih zarodkov zaradi vojne v Gazi ni »ostalo ničesar«. Njena zgodba je le ena izmed mnogih, ki pričajo o uničenih sanjah o starševstvu v palestinski enklavi. Izrael je sprožil vojaško operacijo po Hamasovem napadu 7. oktobra 2023, v katerem je bilo po izraelskih navedbah ubitih okoli tisoč dvesto ljudi. Od takrat je v Gazi umrlo najmanj 54.000 ljudi, poroča BBC, ki se sklicuje na podatke tamkajšnjega ministrstva za zdravje.

V začetku decembra 2023 je bil v izraelskem obstreljevanju uničen center za plodnost Al Basma v mestu Gaza, največji v enklavi. Pri tem je bilo, po navedbah direktorja centra dr. Bahe Ghalayinija za BBC, uničenih skoraj štiri tisoč zamrznjenih zarodkov ter več kot tisoč vzorcev semenčic in jajčec, shranjenih v rezervoarjih s tekočim dušikom. Anadolu poroča, da je bilo uničenih celo več kot pet tisoč zarodkov. Dr. Ghalayini je pojasnil, da so ti zarodki predstavljali »sanje ljudi, ki so čakali leta in prestajali boleča zdravljenja«. Uničenje je prizadelo od sto do sto petdeset žensk, za katere je bila to morda edina priložnost za materinstvo. Po njegovih besedah so vse klinike za plodnost v Gazi uničene ali ne delujejo več.

Poleg neposrednega uničenja zaradi obstreljevanja so delovanje centrov za plodnost v Gazi, kot poroča agencija Anadolu, usodno ovirali tudi širši vplivi izraelske blokade in nenehnih napadov na enklavo. Dolgotrajni izpadi električne energije, ki je ključna za delovanje inkubatorjev in druge občutljive opreme, ter motnje v dobavi medicinskih pripomočkov in zdravil so že pred napadi na klinike močno oteževali njihovo delo in ogrožali shranjene zarodke. Novih rezervoarjev za tekoči dušik, ki je nujen za ohranjanje zarodkov, zaradi varnostnih in logističnih težav sredi nenehnih izraelskih napadov ni bilo mogoče niti izdelati niti uvoziti, kar je še dodatno prispevalo k humanitarni krizi in izgubi možnosti za številne pare.

Uničene sanje o starševstvu so zaradi vojne v Gazi postale usoda številnih palestinskih parov. FOTO: Eyad Baba/AFP

Usoda je prizadela tudi Islam Lubbad, ki je s pomočjo klinike Al Basma zanosila tik pred vojno, a je otroka zaradi nenehnega bežanja in izčrpanosti izgubila, prav tako tudi preostale zamrznjene zarodke. Sara Khudari pa je za isti medij povedala, da je ravno čakala na vstavitev zarodka, ko se je začela vojna, in je lahko le »opazovala, kako se je vse zrušilo«.

Marca letos je Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija Združenih narodov obtožila Izrael, da je »namerno napadel in uničil kliniko Basma IVF« z namenom »preprečevanja rojstev med Palestinci v Gazi« ter da je delno uničil njihovo reproduktivno sposobnost, kar je označila kot eno od kategorij genocidnih dejanj. Iz stalne misije Izraela pri ZN so te obtožbe »kategorično zavrnili kot neutemeljene«. Tudi iz izraelskih obrambnih sil so za BBC sporočili, da ne ciljajo namerno na klinike za plodnost in da so trditve o tem neutemeljene. Kljub temu Izrael ostaja obtožen genocida pred Meddržavnim sodiščem, ki je januarja presodilo, da je »verjetno«, da Izrael izvaja genocidna dejanja v Gazi, in mu naložilo njihovo takojšnje prenehanje ter zagotovitev humanitarne pomoči, še poroča Anadolu.

Na lakoto opozarja tudi UNRWA

V Gazi se humanitarna kriza zaostruje ob novih izraelskih napadih in naraščajočih opozorilih pred hudo lakoto, piše STA. Iz civilne zaščite v palestinski enklavi so danes, 28. maja, sporočili, da je bilo od zore ubitih najmanj šestnajst ljudi, med njimi osem v napadu na hišo novinarja na severu območja, kot poročajo tuje tiskovne agencije. Pri tem še vedno odmeva torkov kaos ob odprtju novega centra za razdeljevanje pomoči ameriške organizacije Gaza Humanitarian Foundation (GHF) v Rafi, ki je po mnenju Agencije Združenih narodov za podporo palestinskim beguncem (UNRWA) sporno in neučinkovito.

Gaza se duši v lakoti in novem nasilju. FOTO: Bashar Taleb/AFP

Incident v Rafi se je zgodil v torek zvečer, le nekaj ur po odprtju centra GHF. Med sestradanimi Palestinci, ki so se zgrnili po nujno potrebno pomoč, je izbruhnil kaos, ljudje so razgrabili pakete s hrano in drugimi potrebščinami. Sodelavci ameriške organizacije so se z območja umaknili, po navedbah lokalnih virov pa so menda tako ameriški delavci kot izraelski vojaki streljali v množico. Pri tem so bili ubiti trije ljudje, najmanj šestinštirideset pa je bilo ranjenih. Vodja UNRWA Philippe Lazzarini je glede novega centra za razdeljevanje pomoči pod nadzorom Izraela in ZDA danes dejal, da po njegovem mnenju »gre za zapravljanje sredstev in odvračanje pozornosti od grozodejstev«, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Lazzarini je poudaril, da v Gazi že obstaja ustrezen sistem za razdeljevanje pomoči. »Humanitarna skupnost v Gazi, vključno z agencijo UNRWA, je pripravljena. Imamo izkušnje in strokovno znanje, da dosežemo ljudi v stiski,« je dodal in obenem posvaril, da prebivalcem Gaze grozi huda lakota. Agencija UNRWA je že v torek na omrežju X opozorila, da Gaza vsak dan potrebuje najmanj petsto do šesto tovornjakov hrane, zdravil in drugih nujnih zalog. Iz agencije so sporočili, da so »skladišča v Jordaniji in Egiptu pripravljena na dostavo, vendar je vstop pomoči blokiran«.

Na trpljenje v Gazi opozarja tudi Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef). Regionalni direktor za Bližnji vzhod in severno Afriko Edouard Beigbeder je v izjavi poudaril, da je bilo od konca prekinitve ognja v Gazi 18. marca ubitih več kot tisoč tristo otrok. Skupno število ubitih ali ranjenih otrok od oktobra 2023 je po podatkih Unicefa preseglo že petdeset tisoč. Izrael se zaradi uničujoče ofenzive proti Hamasu, ki traja od oktobra lani, in posledične humanitarne katastrofe v Gazi, vključno z dolgotrajno blokado palestinske enklave, sooča z obsodbami z vsega sveta. Po navedbah zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka izraelske ofenzive v enklavi skupno ubitih najmanj štiriinpetdeset tisoč ljudi, pod ruševinami pa leži domnevno še več tisoč trupel.