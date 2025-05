Vprašljivi načrti sporne humanitarne organizacije

V nadaljevanju preberite:

Teden dni zatem, ko je Izrael napovedal delno sprostitev svoje humanitarne blokade Gaze, so iz zasebne organizacije, ustanovljene s podporo judovskih oblasti ter ZDA, sporočili, da bodo njeni predstavniki med prebivalci oblegane enklave začeli razdeljevati pomoč in do izteka tedna z njo dosegli milijon ljudi. Načrti Humanitarne fundacije za Gazo (GHF) so naleteli na ostre kritike predstavnikov Združenih narodov in človekoljubnih organizacij; vsaj nekatere od njihovih dvomov je v nedeljo potrdil nepričakovani odstop dosedanjega vodje sporne fundacije.