Sloni so dojeli, da morajo sami poskrbeti zase

»Morda se dogaja naslednje: v iskanju novega življenjskega prostora so se nekje na poti izgubili in potem samo še hodili naprej v tej smeri.« S temi besedami je Nilanga Jayasinghe, menedžerka za azijske vrste v WWF (World Wildlife Fund, Svetovni sklad za naravo) pojasnila »dolgi pohod« krdela slonov, ki že več kot leto dni potuje čez območje Kitajske. Sloni se pomikajo skozi vasi, gozdove in čez polja, hodijo celo po obrobjih mest (pred dvema tednoma so se znašli čisto blizu Kunminga, glavnega mesta pokrajine Junan), pri tem pa vzbujajo pozornost in naklonjenost kitajske, zdaj pa tudi že svetovne javnosti.