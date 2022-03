Slovenci se lahko v Ukrajini borijo zakonito

V nadaljevanju preberite:

Ko smo želeli uradno izvedeti, ali je udeležba na bojnem polju v Ukrajini inkriminirana ter predvsem, za katero stran, ni bilo preprosti dobiti jasnega odgovora. Nazadnje so nam z vrhovnega državnega tožilstva pojasnili, da takšna odločitev ni nezakonita in da tega ni mogoče enačiti s »sirskim« primerom. Vladimir Prebilič poudarja, da je to, kateri obrambni strukturi se tuji prostovoljec pridruži, zelo pomembno pri obravnavi vojnih zločinov. 4000 evrov na mesec lahko tujec zasluži, če se bojuje za Ukrajino.