Slovenija bo Bosni in Hercegovini zagotovila pomoč ob katastrofalnih poplavah

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji sprejela odločitev, da bo v Bosno in Hercegovino, ki so jo prizadele katastrofalne poplave, napotila enote za iskanje in reševanje v urbanih okoljih (MUSAR) ter enote reševalni psi. BiH je namreč zaprosila za pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Padavine so v petek poleg poplav v Bosni in Hercegovini povzročile tudi zemeljske plazove in skalne podore. Najhuje je v Kreševu, Fojnici ter na severu Hercegovine v okolici Konjica in Jablanice. Prekinjene so cestne in telekomunikacijske povezave, poročajo pa tudi o smrtnih žrtvah. Prebivalcem na prizadetem območju je treba čim prej zagotoviti osnovne pogoje za življenje, so sporočili z vlade.

Buturović Polje FOTO: Amel Emric/Reuters

Skupna vrednost pomoči bo znašala do 250.000,00 evrov, ki jo bo Evropska komisija povrnila do 75 odstotkov transportnih ter nekaterih operativnih stroškov delovanja enot. Finančna sredstva za izvedbo tega sklepa bo zagotovilo ministrstvo za obrambo iz finančnega načrta pri proračunskem uporabniku uprave za zaščito in reševanje, so še navedli na vladi.

Umrlo najmanj 16 ljudi

V katastrofalnih poplavah in zemeljskih plazovih je po zadnjih uradnih podatkih umrlo najmanj 16 ljudi, več jih še pogrešajo.

Voda se je s poplavljenih območij začela umikati, za njo pa ostaja blato. Nekatera naselja okoli Jablanice so odrezana od sveta, ponekod pa ni ne pitne vode ne elektrike. Še vedno obstaja tudi nevarnost zemeljskih plazov.

Donja Jablanica FOTO: Elvis Barukcic/AFP

Vlada Federacije BiH je v petek razglasila stanje naravne nesreče.