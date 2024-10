V poplavah umrlo najmanj devetnajst ljudi, številne še pogrešajo

Potem ko so Bosno in Hercegovino prizadele katastrofalne poplave, v katerih je umrlo najmanj devetnajst ljudi, hrvaški mediji pišejo celo o enaindvajsetih smrtnih žrtvah, so pomoč prizadetim krajem ponudile številne države, med njimi tudi Slovenija. Več deset oseb še vedno pogrešajo.

Najhuje je bilo včeraj v Jablanici, kjer je v 24 urah padlo 323 milimetrov dežja, bregove sta prestopili reki Neretvica in Seončica. Voda in plazovi so v Jablanici odnesli oziroma zasuli okrog petnajst hiš, uničeni so številni avtomobili.

V Jablanici so voda in zemeljski plazovi odnesli oziroma zasuli najmanj petnajst hiš in več vozil. Na tem območju je bila močno prizadeta tudi prometna infrastruktura, prav tako so ponekod prekinjene telekomunikacijske povezave. Do številnih naselij se reševalci včeraj niti niso mogli prebiti, tako da se bo realno stanje pokazalo šele, ko bo voda nekoliko odtekla.

Dolnja Jablanica je bila včeraj popolnoma odrezana od sveta. FOTO: Elvis Barukcic/Afp

Na cestah, ki vodijo od Jablanice proti Mostarju, je promet še vedno prepovedan, so pa sinoči odprli cestno povezavo med Jablanico in Prozorjem.

Dekan sarajevske fakultete za naravoslovje in matematiko Nusret Drešković je včeraj za portal Klix spregovoril o vzrokih za katastrofalne poplave v delih Bosne in Hercegovine. Dejal je, da so posledica tako narave same kot človeškega vpliva nanjo. Bosna in Hercegovina ni imuna na vplive podnebnih sprememb, del katerih so tudi huda neurja, ki v kratkem času prinesejo ogromne količine vode.

Drešković je dejal, da so imeli letos v državi najprej dolgotrajne suše, nato pa hude nalive. Del krivde za razdejanje v poplavah je dekan pripisal politikom, ki ne poslušajo stroke, pač pa odločitve (tudi) o urbanističnem načrtovanju sprejemajo brez posvetovanja s tistimi, ki se na to področje razumejo.

V poplavah je umrlo najmanj devetnajst ljudi. FOTO: Elvis Barukcic/Afp

Zaradi kamnoloma, iz katerega se je proti Jablanici sprožil plaz, ki je uničil številne hiše, bodo odprli kriminalistično preiskavo, je včeraj dejal minister za notranje zadeve Federacije Bosne in Hercegovine Ramo Isak. Kamnolom naj bi namreč deloval v sumljivih okoliščinah oziroma brez dovoljenja.