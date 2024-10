(KOMENTAR) Evropski duh – z laške na balkansko pot

V nadaljevanju preberite:

Osemsto milijonov evrov stane strokovno načrtovana in z vsem potrebnim opremljena struktura, ki so jo Italijani postavili ob albanski obali. Včeraj je sprejela prve »goste«, šestnajst prebežnikov iz Bangladeša in Egipta, ki so jih zajeli večer prej v Sredozemlju pri tunizijski obali in jih odpeljali okrog škornja v Albanijo, ki je rada sprejela nekaj denarja in še glasno prijaznost uradnega Rima zraven. Vsi zaposleni v novem taborišču so Italijani, tudi čuvaji in zdravniki.

Prav vse, kar potrebujejo, je menda na albanski strani na voljo prebežnikom, ki so jih in jih še bodo pri iskanju poti v lepšo prihodnost ujeli sredi morja. Od posebnega pristanišča do udobnih sprejemnic, dobro opremljenih ambulant za zdravniške preglede, prostorov za varnostne preverbe in posebnih prostorov za tiste, ki jih bodo spet izgnali. In zapora za problematične.