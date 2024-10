Prva ženska na oblasti gre novim zmagam naproti

V nadaljevanju preberite:

Samo šest vlad v zgodovini italijanske republike je zdržalo v rimski palači Chigi dlje kot vlada Giorgie Meloni, ki je prevzela oblast pred dvema letoma.

V Rimu so prepričani, da bo zdržala še precej časa, postavila rekorde, premagala morda tudi Silvia Berlusconija, ki je o njej rekel, da je »ohola, prepotentna, arogantna in smešna«. Takrat je bil jezen, ker je Giorgia Meloni zmagala na volitvah, sam pa je pristal šele na tretjem mestu na desni strani, njegova stranka je najmanjša v vladni koaliciji.

Pred dvema letoma je Giorgia Meloni takoj po volitvah dosegla, da se je moral voditelj Lige Matteo Salvini zadovoljiti z ministrstvom za transport, čeprav se je imel za prvega med politiki in je hotel biti notranji minister.

Mene ne bo nihče izsiljeval, je oznanila in pokazala zobe vsem, tudi starim mačkom, ki so že prej hodili po rimskih palačah in sodelovali v vladah, ko je bila ona v podmladku skrajne desnice.