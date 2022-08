Slovenija junija z največjo rastjo gradbeništva v EU

Obseg gradbenih del v evrskem območju se je junija na mesečni ravni zmanjšal za 1,3 odstotka, v EU pa za 1,2 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Na letni ravni sta območji beležili rast, območje z evrom 0,1-odstotno, EU pa 0,6-odstotno. Slovenija je po podatkih evropskih statistikov tako na mesečni kot na letni ravni beležila največjo rast.

Junija se je v območju z evrom obseg del v mesečni primerjavi na gradbenih inženirskih objektih zmanjšal za 1,3 odstotka, na stavbah pa za 1,2 odstotka, so sporočili iz Eurostata. V EU se je obseg del na gradbenih inženirskih objektih zmanjšal za 1,4 odstotka, na stavbah pa za 1,2 odstotka.

Med državami, za katere so bili na voljo podatki, so največje mesečne padce zabeležile Madžarska (-5,2 odstotka), Slovaška (-5,0 odstotka) in Avstrija (-4,8 odstotka). Rasti so zabeležile Slovenija (+1,7 odstotka), Nizozemska (+1,0 odstotka) in Finska (+0,2 odstotka). Na letni ravni se je obseg del na stavbah v območju z evrom povečal za 0,1 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa zmanjšal za 0,2 odstotka.

V EU se je obseg gradbenih del na stavbah povečal za 0,8 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,1 odstotka. Med državami članicami so na letni ravni največjo rast beležile Slovenija (+27,2 odstotka), Poljska in Romunija (+5,9 odstotka) in Nizozemska (+4,7 odstotka). Največje padce so medtem beležile Španija (-10,4 odstotka), Madžarska (-8,1 odstotka) in Avstrija (-6,8 odstotka).

Inflacija do nove rekordne ravni

INFOGRAFIKA: Delo

Inflacija v območju z evrom je julija dosegla 8,9 odstotka, je v drugi oceni potrdil Eurostat. Gre za novo rekordno raven, inflacijo pa še naprej spodbujajo predvsem visoke cene energije. V EU se je inflacija z junijskih 9,6 odstotka povzpela na 9,8 odstotka. Slovenija je julija zabeležila 11,7-odstotno inflacijo.

Junija je inflacija v območju z evrom znašala 8,6 odstotka. Julija lani je območje z evrom beležilo 2,2-odstotno inflacijo, EU pa 2,5-odstotno. Najnižjo inflacijo so julija letos imeli v Franciji in na Malti (6,8-odstotno) ter na Finskem (osemodstotno). Najvišjo pa so imele Estonija (23,2-odstotno), Latvija (21,3-odstotno) in Litva (20,9-odstotno). V primerjavi z junijem je v šestih državah EU letna inflacija padla, v treh ostala stabilna, v 18 članicah pa se je okrepila, v drugi oceni ugotavlja Eurostat.

Julija so k rasti cen ponovno največ prispevale cene energije, ki so bile za 39,6 odstotka višje kot pred letom dni (junija za 42 odstotkov). Cene hrane, alkohola in tobaka so se v tem času zvišale za 9,8 odstotka (junija za 8,9 odstotka), neenergetskega industrijskega blaga za 4,5 odstotka (junija za 4,3 odstotka), cene storitev pa za 3,7 odstotka (junija za 3,4 odstotka).

V Sloveniji je bila letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, julija 11,7-odstotna, mesečna rast cen življenjskih potrebščin pa je bila 0,9-odstotna, je pokazala druga ocena evropskih statistikov.