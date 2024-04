Slovenija zaradi Vučićevih žaljivk zahteva opravičilo

Slovensko zunanje ministrstvo je zaradi žaljivih izjav srbskega predsednika Aleksandra Vučića na račun Slovenije po zasedanju varnostnega sveta ZN o Kosovu na zagovor poklicalo odpravnika poslov na srbskem veleposlaništvu v Ljubljani, je danes na Brdu pri Kranju povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Njegove besede je označila za žaljive in nesprejemljive. »Zahtevamo pojasnilo, opravičilo, to ni v duhu dobrih sosedskih oziroma prijateljskih odnosov,« je dejala. Da je Vučić uporabil žaljive izraze, ki ne pritičejo predsednikom držav in še manj prijateljskim odnosom med slovenskim in srbskim narodom, so izjavili tudi v kabinetu predsednika slovenske vlade.

»Ne ve se, kdo je bil bolj odvraten ...«

Srbski predsednik je v izjavah za medije nekatere zahodne države obtožil nastavljanja zanke Srbiji, med njimi tudi Slovenijo. »Vprašanje Kosova je bilo za zahodno poloblo rešeno že leta 2008. Tukaj se 16 let pozneje še vedno borimo za nekaj. Tudi odločitev o Srebrenici je bila sprejeta veliko prej. Ne vem, kako nekateri v Srbiji ne razumete, da bijemo izgubljene bitke drugih ljudi. Včeraj ste videli, kakšne vrste. Šokantno je, kaj so naredili. Govorili so o posiljenih ženskah, in ko človek to vidi, mu je težko. Potem pa ugotovite, da je to bila past, da ne morete odreagirati. Videli ste, da niso bili zaskrbljeni, bili so veseli. Spraševal sem se, za kaj gre, potem pa smo ugotovili, da so se dogovorili z Američani, Slovenci, Švicarji.«

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je namreč na zasedanje varnostnega sveta povabila žrtvi posilstva v času spopadov na Kosovu Vasfije Krasniči in Šihrete Tahiri. Vučić je nadaljeval: »Ne ve se, kdo je bil bolj odvraten, Slovenci ali kdo drug. A tudi to smo zdržali, ker sta pravica in resnica na naši strani. Ko imaš toliko na krožniku, pa moraš vseeno razmišljati tudi o gospodarstvu in napredku.«

V govoru v ZN, ki ga je Vjosa Osmani objavila tudi na družbenem omrežju X, je izpostavila, da je bil Vučić del režima nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, in od njega zahtevala opravičilo. »Žrtve tega režima stojijo tu. Vzemite si čas in se jim opravičite. Pokažite, ali imate v sebi vsaj še trohico človečnosti,« je dejala.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je na zasedanje varnostnega sveta povabila žrtvi posilstva v času spopadov na Kosovu. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Vučić jo je nato v torek obtožil, da je pred prihodom na zasedanje v New Yorku lagala, da so ženske, ki jih je pripeljala s seboj, članice njenega kabineta. Potem ko se je izkazalo, da niso, jih protokol ZN po Vučićevih besedah ni spustil na zasedanje, dokler »ni posredovala ena od velikih sil«.

Obsodba tudi iz kabineta predsednika vlade

Kot je še danes na Brdu poudarila Tanja Fajon, si ne predstavlja dobrega sodelovanja, če nekdo s takimi žaljivimi besedami nastopa in žali celoten narod. »Od Srbije pričakujemo, da v duhu evropskih vrednot, ki jih sama zagovarja, tudi deluje,« je dejala ob robu zasedanja skupnega odbora Slovenija - Koroška.

Tanja Fajon: Zahtevamo pojasnilo, opravičilo, to ni v duhu dobrih sosedskih oziroma prijateljskih odnosov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na Vučićeve izjave so se odzvali tudi v kabinetu predsednika vlade. Kot so zapisali, je uporabil skrajno žaljive izraze, ki ne pritičejo predsednikom držav in še manj prijateljskim odnosom med slovenskim in srbskim narodom. »Izrazi nas spominjajo na neke druge čase in so nevredni dosežene ravni odnosov med državama. Slovenija svoje delo v VS ZN opravlja načelno in si iskreno prizadeva za iskanje miru in sprave med narodi. Slovenija je temu zavezana v tudi v odnosu do Srbije. Spoštljiv odnos do teh naših prizadevanj je zato najmanj, kar lahko pričakujemo od predsednika prijateljske Srbije, ki je sicer reden gost v naši državi.«

Pomisleki pri imenovanju veleposlanika

V Srbiji je burne odzive prav tako sprožil prejšnji teden vloženi predlog resolucije ZN, ki določa mednarodni dan spomina na genocid Bošnjakov v Srebrenici. Pri njegovi pripravi je sodelovala tudi Slovenija.

Srbsko veleposlaništvo v Ljubljani sicer vodi odpravnik poslov. Slovenija namreč še vedno menda ni podelila agremaja kandidatu za veleposlanika v Ljubljani Zoranu Đorđeviću, vzrok so po poročanju medijev menda pomisleki v varnostno-obveščevalnih krogih.