Slovenija si je želela biti Švica, Urugvaj je to postal

Urugvaj, ki ga obdajata dve južnoameriški velesili, je država, ki se je izmojstrila v lovljenju ravnotežja med imperiji. Morda jim je v 15-letnem obdobju levih vlad prav zato uspelo združiti nemogoče, relativno ekonomsko blaginjo in uspešne družbene eksperimente.

Evropa, ujeta med imperialnimi silami in z vojno pred svojim pragom, si te dni pripoveduje zgodbo o tem, kako se Ukrajinci s puško v rokah borijo za svobodo, demokracijo in človekove pravice. Urugvaj dokazuje, da je treba za svobodo, demokracijo in človekove pravice odvreči militarizem in nacionalizem ter preprosto sprejeti paket progresivnih liberalnih zakonov.