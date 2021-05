Slovenski premier bi se lahko udeležil inavguracije konference

Potem ko je v slovenskih medijih zaokrožila informacija, da premier Janez Janša ni bil povabljen na inavguracijo konference o prihodnosti Evrope v Strasbourg, ker naj tega ne bi želel eden od sopredsedujočih konference, je državni sekretar Gašper Dovžan danes v Bruslju pojasnil, da bi se premier dogodka lahko udeležil, če bi to želel.



Dovžan je glede udeležbe Janše na omenjeni slovesnosti slovenskim novinarjem v Bruslju danes pojasnil, da vabila voditeljem niso bila izdana. Če bi se slovenski premier želel udeležiti te slovesnosti, so bile francoske pristojne službe na to pripravljene in bi se tega dogodka, če bi mu obveznosti to dopuščale, tudi lahko udeležil.



Kot smo v Delu že poročali, je Ljubljana pisno predlagala, da bi na slovesni otvoritvi konference sodelovali vsi voditelji treh držav, ki se bodo izmenjale kot predsedujoče Svetu EU v času poteka konference o prihodnosti Evrope, tudi slovenski premier.

Dovžan je kot član izvršnega odbora konference že aprila v zvezi s tem na sopredsedujoče naslovil pismo. Glede na to, da ima Svet EU rotirajoče predsedstvo, ga bodo na konferenci predstavljali voditelji držav članic, ki si sledijo v predsedovanju - Portugalska, Slovenija in Francija, je zapisal v njem. "Zato sem trdno prepričan, da bi voditelji vseh treh držav morali imeti priložnost biti navzoči na slovesnosti," je še dodal.



Spomnimo: da na slovesno otvoritev v nedeljo v Strasbourg ne bi povabili premierja Janše, naj bi želel sopredsedujoči izvršnega odbora konference Guy de Verhofstadt. To informacijo so za Delo potrdili v krogih Evropskega parlamenta.



Dovžan je sicer v Bruslju danes sodeloval na zasedanju ministrov EU za evropske zadeve, na katerem so razpravljali o spopadanju s pandemijo covida-19 in pripravah na izredni vrh voditeljev EU konec maja. V okviru priprav na predsedovanje Slovenije EU je imel vrsto srečanj s predstavniki evropskih institucij. V ponedeljek se je med drugim sestal z evropskim komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom in komisarko za vrednote in preglednost Vero Jourovo.

