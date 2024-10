Slovenski reševalci po poplavah v BiH nadaljujejo delo

Slovenska ekipa reševalcev in vodnikov reševalnih psov je danes nadaljevala iskanje pogrešanih na območju v osrednjem delu Bosne in Hercegovine, ki so ga pred kratkim prizadeli hude poplave in plazovi. V enem izmed huje prizadetih krajev so odkrili še eno truplo, število žrtev je naraslo na 22. NLB Skupina je medtem napovedala obsežno donacijo.

»Slovenska ekipa tehničnih reševalcev in vodnikov reševalnih psov je v dopoldanskem času nadaljevala iskanje pogrešanih oseb na prizadetem območju, zato je bila za ta čas ustavljena mehanizacija,« so danes na omrežju facebook sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje.

Na terenu na prizadetih območjih v BiH je trenutno skoraj 200 reševalcev iz BiH, Hrvaške, Srbije, Turčije in Slovenije, danes poroča Radiotelevizija BiH (BHRT).

V kraju Buturović Polje, kjer so bili v ponedeljek aktivni tudi slovenski reševalci, so danes odkrili še eno truplo, s čimer je število smrtnih žrtev naraslo na 22. Gre za tretjo zabeleženo smrtno žrtev v Buturović Polju, dve osebi pa še vedno pogrešajo, je za BHRT potrdil župan bližnjega mesta Konjic Osman Ćatić.

Dela je veliko. FOTO: Amel Emrić/Reuters

Prebivalcem vasi, ki so še vedno odrezane od sveta, strokovne službe in prostovoljci dostavljajo hrano, vodo, zdravila in druge potrebščine. Prioriteta reševalnih ekip je čim hitrejše iskanje pogrešanih, zato so osredotočeni na najbolj kritične točke prizadetih območij, so sporočile pristojne oblasti v BiH.

Medtem se tako v Sloveniji kot v širši regiji nadaljuje zbiranje sredstev za prizadeta območja in ljudi v Bosni in Hercegovini.

V NLB Skupini so danes napovedali, da bodo za odpravo posledic uničujočih poplav namenili donacijo v višini milijon evrov. Ta bo namenjena »humanitarnim organizacijam, ki bodo poskrbele, da bo pomoč dosegla tiste, ki jo najbolj potrebujejo – Društvo Rdečega križa Bosne in Hercegovine in Pomozi.ba«.

Na terenu na prizadetih območjih v BiH je trenutno skoraj 200 reševalcev. FOTO: Amel Emrić/Reuters

»Z donacijo so priskočile na pomoč vse banke s trgov, na katerih deluje NLB Skupina, torej iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, Črne gore in Kosova; pri čemer nekatere banke organizirajo tudi lastno, lokalno podporo,« so še sporočili iz NLB Skupine.

Dodali so, da so pripravljeni sodelovati tudi v drugih akcijah, ki jih organizirajo različne humanitarne organizacije. Med njimi sta, denimo, Rdeči križ Slovenije (RKS) in Slovenska karitas, ki sta v ponedeljek sporočila, da sta doslej zbrala več kot 100.000 evrov za prizadete po poplavah v BiH. Karitas bo danes v trgovinah Mercator začela zbirati tudi materialno pomoč za prizadete oz. hrano in higienske pripomočke.