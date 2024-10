V BiH se nadaljuje iskanje pogrešanih

V okolici krajev Donja Jablanica in Konjic v osrednjem delu Bosne in Hercegovine se nadaljuje iskanje pogrešanih po obsežnih poplavah in plazovih, ki so območje prizadeli prejšnji konec tedna. Uradno je potrjenih 16 smrtnih žrtev. V državo je na pomoč že prispelo več reševalnih ekip iz tujine, tudi iz Slovenije.

Uradno je potrjenih 16 smrtnih žrtev, od tega 15 v Donji Jablanici in ena v Konjicu, je dopoldne za STA potrdil tiskovni predstavnik Hercegovsko-neretvanskega kantona Darko Juka. Dodal je, da je v Donji Jablanici prijavljenih pet pogrešanih oseb, v Konjicu pa štiri.

Število smrtnih žrtev bi sicer lahko še naraslo. Po navedbah portala N1 BiH so danes v vasi Buturović Polje našli dve trupli, še tri ljudi pa pogrešajo.

Reševalci s psi iščejo žrtve. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Reševalne ekipe se morajo pri iskanju žrtev in pogrešanih prebijati skozi ruševine, ki so ponekod še vedno pod vodo, saj je z manjšimi presledki deževalo še ves konec tedna. Več kot deset vasi na območju Konjica po poročanju Radiotelevizije BiH (BHRT) še vedno ni dobilo pomoči zaradi obsežne škode na cestah. Težko dostopni ali nedostopni so zlasti nekateri višje ležeči zaselki.

Na terenu sta poleg domačih tudi reševalni ekipi iz Hrvaške in Srbije, v BiH je že prispel tudi konvoj iz Slovenije z mehanizacijo, reševalnimi ekipami in psi. Slovenski konvoj je bil po besedah tiskovnega predstavnika Juke napoten v Konjic, saj so potrebe v Jablanici že pokrite. Ob tem se je zahvalil Sloveniji za pomoč.

Reševalci imajo veliko dela. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Po prošnji za pomoč, ki jo je BiH podala v soboto, je pomoč skupno ponudilo 12 držav, je danes sporočila evropska komisija. Prek evropskega mehanizma za civilno zaščito bodo reševalce, opremo ali različne oblike humanitarne pomoči v BiH poleg Slovenije, Hrvaške in Srbije poslale tudi Albanija, Severna Makedonija, Črna gora, Poljska, Madžarska, Romunija, Slovaška in Turčija.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič se je zahvalil vsem državam, ki so Bosni in Hercegovini priskočile na pomoč. »BiH se je v zadnjih dneh spopadla z uničujočimi poplavami, vendar se s to smrtonosno nesrečo ne sooča sama. To je močan izraz solidarnosti EU v času velike stiske,« je dejal.

Domačini ne morejo verjeti, kaj so doživeli. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Ob tem so oblasti v BiH za zahod, vzhod in sever Hercegovine ter za del Osrednjebosanskega kantona danes izdale novo oranžno opozorilo zaradi padavin, poroča N1 BiH. Danes in v torek naj bi bilo sicer stanje stabilno, vremenoslovci pa obilne padavine znova pričakujejo v noči na sredo, zato v hidrometeorološkem zavodu BiH svarijo prebivalce prizadetih območij, naj bodo pripravljeni.