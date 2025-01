Smithove obtožbe bodo morda aktualne čez štiri leta

Posebni preiskovalec bodočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jack Smith se je poslovil od položaja, pristojna sodnica pa je dovolila objavo njegovih ugotovitev o poskusih spreobrnitve rezultatov volitev 2020. Smith verjame, da bi bil Trump obsojen, če ne bi zmagal na volitvah novembra lani. Pred štirimi leti poraženi Trump je odgovoril z zmerjanjem Jacka­ Smitha z neuravnovešencem, ki mu ni uspelo obsoditi političnega nasprotnika svojega šefa, »skorumpiranega Joeja Bidna«.

To gotovo niso zadnje besede o tej in drugih političnih aferah. Nekdanji preiskovalec vojnih zločinov na Kosovu Jack Smith je vodil dve preiskavi proti prejšnjemu republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu, toda floridska sodnica Aileen M. Cannon še ni dovolila objave dela o zadrževanju zaupnih dokumentov v Trumpovem floridskem domovanju. To preiskavo je poleti sama razpustila zaradi nezakonitega imenovanja Smitha na čelo in odločitev je novembra lani potrdilo prizivno sodišče. Tudi zaradi racije v Mar-a-Lagu avgusta 2022 z vrha zveznega preiskovalnega urada FBI odhaja Christopher Wray, z njegovim naslednikom Kashem Patelom in drugimi Trumpovimi imenovanci v novi administraciji se obetajo preiskave preiskav.

Prihodnji predsednik ZDA Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst/Reuters Pictures

V njihovem središču bo še naprej vprašanje legitimnosti volitev 2020, s katerim se je ubadal tudi Smith. To pa je počel nasprotno od Trumpa, ki še naprej verjame v demokratsko krajo volitev z novo prakso sredi pandemije covida-19, po kateri sta bila marsikje dovoljena glasovanje brez veljavnih osebnih dokumentov in težko preverljivo glasovanje po pošti. Republikancem se zdi sumljivo, da je lani glasovalo približno 20 milijonov ljudi manj kot leta 2020. Pod drobnogled bodo vzeli tudi morebitno vlogo FBI in obveščevalnih služb pri vdoru Trumpovih privržencev v kongres med potrjevanjem elektorske zmage Joeja Bidna 6. januarja 2021.

Kaj bo po odhodu iz Bele hiše?

Kontroverzni republikanec je novembra lani spet zmagal na volit­vah, tako kot leta 2016, vendar tokrat tudi zaradi številnih procesov proti njemu. Tudi po njegovi vrnitvi v Belo hišo se ZDA obetajo nova stara politična obračunavanja. Trump je spomnil, da je demokratsko vodeni kongresni preiskovalni odbor z republikanskima izobčencema Liz Cheney in Adamom Kinzingerjem uničil številne dokumente, v središču prihodnjega političnega dogajanja bodo tudi Smithove obtožbe.

Posebni tožilec je odstopil od preiskave domnevnega Trumpovega vplivanja na rezultate volitev 2020 zato, ker tradicija pravosodnega ministrstva preprečuje obtožnice proti aktivnim predsednikom države. To ne pomeni, da je ne bi mogli spet potegniti iz predala po Trumpovem odhodu iz Bele hiše čez štiri leta. Zato je mogoče, da bodo novi republikanski oblastniki vzeli pod drobnogled posebnega tožilca.

Demokratski predsednik Joe Biden. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters

Republikanski člani senatnega in predstavniškega odbora za pravosodje so Smithu že naročili ohranitev vseh dokumentov, povezanih s Trumpovo preiskavo, kar nakazuje možnost kongresnih zaslišanj. Da bodo »slabi« preiskovalci preiskovani, je napovedala tudi Trumpova imenovanka za pravosodno ministrico Pam Bondi. Po mnenju poznavalcev bi lahko preiskovala Smithove poskuse vplivanja na volitve novembra lani s predstavitvijo še neobjavljenih dokumentov o Trumpu oktobra lani, kar je v nasprotju s politiko pravosodnega ministrstva. Etična pravila naj bi kršilo tudi več Smithovih preiskovalcev, sam Smith je za svoj floridski primer presenetljivo uporabil veliko poroto prestolnice Washington.

Novim preiskavam se bo zelo verjetno izognil odhajajoči demokratski predsednik Joe Biden, čeprav posebni preiskovalec njegovega zadrževanja zaupnih dokumentov Robert Hur proti njemu ni vložil obtožnice predvsem zato, ker ni verjel, da bi porota »dobronamernega starca s slabim spominom« prepoznala za sposobnega sodnega procesa. Kljub temu je bil dosedanji predsednik dovolj pri sebi, da je v zadnjih tednih v Beli hiši vseh morebitnih zločinov oprostil sina Hunterja. Zaradi tega se je ostro pritožil posebni preiskovalec prvega sina David Weiss, ki meni, da so bile obtožnice vrhunec celovite in nepristranske preiskave in ne pristranske politike.