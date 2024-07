Smo v novem obdobju dolgoročnega konflikta

Severnoatlantsko zavezništvo se je ta teden vrnilo v svoj rojstni kraj, v ameriški prestolnici se je namreč pred 75 leti tedanji Zahod organiziral za zadrževanje grožnje komunistične Sovjetske zveze. Po njenem razpadu je Francis Fukuyama razvpito napovedoval konec zgodovine, ta pa ne posluša stanfordskih profesorjev in se pospešeno zapleta naprej, po ruskem napadu na Ukrajino v skrb vzbujajoči smeri. Prepad med demokratičnimi in avtoritarnimi državami se nevarno poglablja in za vso Evropo, tudi za Slovenijo, ki so jo na vrhu predstavljali predsednik vlade Robert Golob, zunanja ministrica Tanja Fajon in odhajajoči obrambni minister Marjan Šarec, je Nato največji garant varnosti.

»Nato je v izredno dobri formi,« je ob robu zgodovinskega Georgetowna, kjer se je nastanila slovenska delegacija, dejal stalni predstavnik Slovenije pri Natu Andrej Benedejčič. »Zdaj tudi uradno ni več samo najuspešnejše, ampak tudi najstarejše zavezništvo. Delijska liga v antični Grčiji je obstajala 74 let. Nato pa zdaj praznuje tri četrt stoletja obstoja in bo obstajal še naprej. To pa zato, ker dejansko ni samo vojaško zavezništvo, ampak predvsem politično-vojaška organizacija, ki temelji na skupnih vrednotah. Zato se tudi severnoatlantska pogodba začne z referenco na ustanovno listino Organizacije združenih narodov.«

Andrej Benedejčič funkcijo veleposlanika Slovenije pri zvezi Nato opravlja drugič. Bil je tudi slovenski veleposlanik v Moskvi. FOTO: Črt Piksi

Nato pa je tudi priča najhujši vojni v Evropi po drugi svetovni, ki jo je z napadom na Ukrajino začela Rusija. Slovenski predstavnik na bruseljskem sedežu severnoatlantskega zavezništva ima morda boljši pogled od drugih na to, kaj se v resnici dogaja na ukrajinskih frontah. »Položaj na fronti je precej zahteven, ruski strani pa še vedno ni uspelo organizacijsko reformirati svoje vojske. Hkrati nove tehnologije, ki zdaj prevladujejo na bojišču, med drugim droni, preprečujejo koncentracijo sil za močne udare. Čeprav je videti, kot da Rusija nekako pridobiva, gre za razmeroma majhne kose ozemlja za ceno zelo veliko žrtev na ruski strani. Napadalec ima vedno večje izgube.«

Toda Ukrajina si še vedno ne more povrniti zasedenega ozemlja in nagnati napadalca. »Še lani je obstajalo upanje, da bo ruska stran vendarle sprevidela napako in posledično začela spoštovati ozemeljsko celovitost Ukrajine. Vendar se je Moskva očitno odločila, da bo poskusila srečo na dolgi rok, ob pomoči tretjih držav, poleg Irana predvsem Severne Koreje in Kitajske. Tudi zato je znotraj zveze Nato prišlo do ugotovitve, da je treba s kampanjske preiti na sistematično podporo Ukrajini. Zdaj se je v okviru vrha v Washingtonu zgodilo srečanje s štirimi zavezniškimi partnericami, Avstralijo, Novo Zelandijo, Japonsko in Južno Korejo. Evroatlantski prostor in azijsko-pacifiška regija namreč še nikoli nista bili tako povezana kot danes, tudi na varnostnem področju. S tem vrhom Nato sprejema novo realnost, da gre za dolgoročni konflikt.«

Je bila napaka, da Ukrajine niso že na začetku, ko je bila ruska vojska še neorganizirana, oborožili z vsem potrebnim za obrambo? »Za nazaj je lahko biti general. Treba je vedeti, da velik del mednarodne javnosti sploh ni verjel, da se bo predsednik Putin odločil za takšno tvegano potezo, in percepcija ruske vojske je bila drugačna.«

Krvava pest na obrazu demonstrantke v Parizu proti ubitim ukrajinskim atletom v vojni z Rusijo. FOTO: Kevin Coombs/Reuters

Leta 2014 so »mali zeleni ljudje« na Krimu še vse presenetili, je spomnil Andrej Benedejčič. Zunanji opazovalci so precenili stopnjo, do katere se je ruski vojski uspelo reformirati. »Posledična pričakovanja so bila, da bo Rusija, če bo prišlo do vojne, v enem tednu porazila Ukrajino. Vendar se to ni zgodilo, tako zaradi junaškega odpora Ukrajincev kot zaradi vojaške modernizacije, ki je bila na ukrajinski strani izvedena po njenem krimskem debaklu. Od ruske invazije leta 2022 pa Ukrajina prejema vse več zahodne pomoči z željo, da tudi na ta način Rusija sprevidi svojo napako. A kot rečeno, smo zdaj prešli v neko novo obdobje, v obdobje dolgoročnega konflikta.«

Svobodni ljudje v svobodni razpravi

Kako slovenski predstavnik pri Natu vidi madžarsko pobudo za premirje, ki so jo številni državniki na washingtonskem vrhu obsojali? »Madžarska je ena od zaveznic v Natu in ima svoje mnenje, od Natovih zaveznic se tudi sicer načeloma pričakuje, da imajo svoje mnenje. Geslo severnoatlantskega sveta je animus in consulendo liber, torej svobodni ljudje v svobodni razpravi.« Med zaveznicami pa se prav tako pričakuje neka stopnja medsebojnega razumevanja za učinkovitost organizacije, je dodal. »Zato je pomembno, da ne glede na vse svoje izjave Madžarska ni blokirala pobud, ki jih imamo do Ukrajine. Nato je pač posebna organizacija, drugačna od EU, kar se pozna tudi v dinamiki odločanja in naravi notranjih razprav.«

Kakšna je vojaška pripravljenost Nata glede na to, da je velikanska večina teže še vedno na ZDA? Po nekaterih ocenah se zahodni velesili tudi vojaško približuje Kitajska, med drugim pospešeno gradi letalonosilke. Azijsko velikanko so v Washingtonu prvič omenili kot državo, ki posredno pomaga ruski agresiji v Ukrajini. »Kot kaže ruska izkušnja z Ukrajino, se dejanska kakovost vojske pokaže le v praksi. O kitajski vojski vemo predvsem to, da doslej takšnega bojnega krsta še ni doživela, in tudi letalonosilke, o katerih govorite, so narejene predvsem na podlagi kopije sovjetske, ki so jo kupili od Ukrajine z lažno obljubo, da bo uporabljena za zabaviščno ladjo. Prav tako še nismo videli, da bi bila Kitajska sposobna projekcije sile na daljavo. To je posebna obrt, sposobnost, ki se razvije skozi leta in leta, in ima jo samo nekaj držav. Že sam sistem letalonosilke z nekaj tisoč ljudmi, ki morajo biti sposobni usklajenega delovanja, zahteva dolgoletno prakso, uvajanje, pošiljanje takšnega kompleksnega plovila v oddaljene kraje pa je sploh poseben izziv.«

Kitajska jedrska podmornica v Južnokitajskem morju, arhivska fotografija iz leta 2018. FOTO: China Stringer Network Via Reuters

Kitajska je imela stoletja politiko inzularnosti, izolacije, pravi Andrej Benedejčič. »Slavijo admirala Zheng Heja, ki je na začetku 15. stoletja z velikimi odpravami priplul vse do Rdečega morja, toda kasneje se je državna politika spremenila, mornarico so zanemarili.« Zaveznice v Natu pa ne le, da imajo zaradi nekdanje operacija Isafa v Afganistanu izkušnje z ekspedicijskim vojskovanjem, ampak zaradi ruske agresije obnavljajo staro znanje iz klasičnega odvračanja in obrambe ter temu primerno prilagajajo svojo opremo. »Washingtonski vrh je zato pomemben tudi v luči potrditve novih zavezniških obrambnih načrtov. Ti v praksi zagotavljajo možnosti za hitro krepitev vzhodnega krila Nata, če bo potrebna.«

Bi morale evropske članice bolj okrepiti in povezati svoje delovanje? Konec koncev so vsaj ta hip najresnejši izzivi za svetovno varnost v naši neposredni soseščini. »Nato je organizacija, ki je do potankosti izdelala način sodelovanja na področju, ki je za suverene države najbolj občutljivo, in sicer na področju obrambe. Zidaki tega sistema pa so suverene države. Nato torej izhaja iz svojih zaveznic, med katerimi pa ravno zato ne sme biti grupiranja, zaradi tega na sedežu zavezništva tudi ni kakšne EU-koordinacije. Seveda je dobrodošlo, če so zaveznice, ki so hkrati članice EU, skozi formate, ki obstajajo na drugem koncu Bruslja, tudi same še bolj usklajene pri obrambni industriji. Vendar je organizacija, odgovorna za obrambo evroatlantskega prostora, zveza Nato. To je na washingtonskem vrhu poudaril tudi visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borell.«

Zastave članic Nata na sedežu organizacije v Bruslju. FOTO: Johanna Geron/Reuters

Evropski varnosti ne grozi le vojna v Ukrajini, temveč tudi vse bolj nemirni Bližnji vzhod. »Nato se praviloma angažira samo v primeru, da je napadena ena od njegovih članic, ali če ima formalno pokritje varnostnega sveta OZN za posredovanje, kot leta 2011 v Libiji. Spremlja sicer, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu, vendar se s tem konkretno ne ukvarja. Je pa res, da je bila na washingtonskem vrhu sprejeta posebna odločitev o večjem posvečanju tako imenovani južni soseščini. V Natu namreč velja, da glavni izzivi prihajajo z vzhoda in z juga. S tem sta mišljena Rusija in pa terorizem.«

Klub resnih držav, ne zastonjkarjev

V Washingtonu ta čas ni mogoče mimo »ameriških slonov v Natovi trgovini s porcelanom« – ostarelega demokratskega predsednika Joeja Bidna in njegovega republikanskega izzivalca Donalda Trumpa, katerega ponovnega predsedovanja se mnogi bojijo. Po Benedejčičevi oceni je predsednik Biden v avditoriju Andrewa Mellona, kjer je bila leta 1949 podpisana severnoatlantska pogodba in kjer je ameriška stran zaznamovala 75. obletnico njenega obstoja, deloval zelo suvereno – med drugim je podelil visoko ameriško priznanje generalnemu sekretarju Jensu Stoltenbergu. »Po tem dogodku mi je težko dajati pripombe o predsedniku Bidnu, nekdanji predsednik Trump pa Nato prav tako pozna.« Kaj pa pravi na pripombe, da tudi Nato pozna Trumpa ali vsaj njegovo izjavo o članicah, ki ne dajejo dogovorjenega deleža BDP za obrambo? »Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Sicer pa drži, da tretji člen severnoatlantske pogodbe govori o tem, da morajo zaveznice same najbolj poskrbeti za lastno obrambo. Nato je pač klub resnih držav, to ni klub zastonjkarjev.«

Prejšnji republikanski predsednik ZDA Donald Trump s soprogo Melanio in tastom Viktorjem. FOTO: Marco Bello/Reuters

Vsi, ki so bili priča Trumpovim nastopom na zvezi Nato, ko je bil predsednik, povedo, da Slovenija uživa posebno mesto v njegovem srcu, je omenil. Zaradi Melanije? »Seveda.« Ali bo to dovolj? »Glejte, predvsem bi rekel, da ni nepomembno, da je Trump že bil na Natu, ni nepomembno, da je imel to izkušnjo. Bolj ko se je ukvarjal z Natom, bolj se je navajal nanj do te mere, da je bil sposoben neposredno poklicati na telefon generalnega sekretarja. Tega socializacijskega učinka ne smemo podcenjevati.« Še posebej pri Trumpu? »Pri komurkoli. Ko so se Rusi odločili, da bodo začeli zmanjševati odnose z Natom, so vse častnike, ki so bili na misiji pri Natu, razporedili na manj pomembne položaje daleč stran od prestolnice. Tudi sami so prepoznali, da se Nato kot organizacija človeka dotakne, da dejansko deluje kot velika družina. Z njihovega stališča je bilo prenevarno dopustiti možnost, da bi imeli v svojem visokem vojaškem štabu ljudi z lepimi spomini na Bruselj.«

V ZDA potekajo vroče razprave o mentalnem zdravju demokratskega predsednika Joeja Bidna. FOTO: Mandel Ngan/Afp

Slovenski predstavnik pri severnoatlantskem zavezništvu je bil v karieri tudi veleposlanik v Moskvi. Kako ocenjuje novi ruski imperializem? Se bo z morebitnim odhodom Vladimirja Putina končal ali se bo nadaljeval in se morda še širil? »Če poslušate, kaj je predsednik Putin govoril pred izbruhom vojne in ob njem, vidite, da gre skorajda za spopad zgodovinopisja, kdo je kje, kdo je kaj, kaj je Kijevska Rusija, kaj ni Kijevska Rusija, kje so meje, kje ni meja. Tako da v tem kontekstu je ta vojna v bistvu tudi pomembna kot zaključna faza vzpostavitve sodobne ukrajinske nacije. To ni nacija, ki bi bila vezana na jezik, to ni lingvistična nacija, ampak je predvsem politična nacija, gre za interpretacijo lastnega razumevanja zgodovine in lastnega izvora. In zato imajo tudi rusko govoreči Ukrajinci na zgodovino Kijevske Rusije precej drugačen pogled kot predsednik Putin.«

Hibridni izzivi

Ob imperialnih ambicijah politika, ki še danes žaluje za pokojno Sovjetsko zvezo, se je treba vprašati tudi o varnosti Zahodnega Balkana. »Dogodki lansko leto septembra v Banjski na severu Kosova so bili tako resni, da je generalni sekretar Nata šel najprej na turnejo po regiji, potem imel posebno srečanje v Skopju, februarja mu je na območju sledil še celoten severnoatlanski svet na veleposlaniški ravni. Šli smo na prvi obisk v Bosno in Hercegovino po štirinajstih letih, obenem se je povečalo število vojakov v operaciji Kforja na Kosovu. Slovenija je trenutno v postopku podvojitve lastnega kontingenta na Kosovu. Regija je prepoznana kot strateška regija za zavezništvo, kjer pa še vedno ni zaželenega napredka pri približevanju evroatlantski viziji, in kot regija, kjer se v bistvu križajo izzivi z vzhoda in pa izzivi z juga. Pred leti je bilo še posebej izpostavljeno to, da je v regiji veliko bivših tujih borcev z Bližnjega vzhoda, ki jih je treba reintegrirati, zdaj pa prihaja tudi do vse večjega vdora na hibridni ravni.«

Kosovska policija v Banjski konec septembra 2023. FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Tudi zato se Andreju Benedejčiču na vrhu Nata zdi pomembno omenjanje hibridnih izzivov, ki jih zdaj predstavlja Rusija, tudi na Zahodnem Balkanu. Mora zato naša država povečevati sredstva za obrambo? »Seveda, to je dobro predvsem za nas same. Naša vojska potrebuje dodatno opremo, moramo v korak s časom. Je pa res, da so nas še posebej lani prizadele poplave in da je bila potem letos precej visoka gospodarska rast, oboje na videz malce spreminja odstotek, pa čeprav nominalno gledano izdatki za obrambo stalno rastejo. Zelo sem vesel, da je bil na nedavni seji vlade sprejet jasen dogovor o tem, da se mora trend vzpostaviti nazaj, da čim prej pridemo do dveh procentov. Najkasneje leta 2030, če bo prej, pa še bolje. Računam, da bo obrambni proračun naslednje leto predstavljal 1,55 odstotka BDP, leto zatem vsaj 1,63 in da se bo ta trend nadaljeval.«

Upa tudi, da bomo lahko čim prej podpisali pogodbe za opremo, ki jo potrebujemo za zagotovitev in izpolnitev zavez glede naših zmogljivosti v okviru zavezništva, gre predvsem za srednjo bataljonsko skupino in izvidniški bataljon. »Mislim, da v naslednjih mesecih lahko pričakujemo odločitve, ki bodo slovensko pozicijo znotraj Nata še dodatno okrepile. Morate namreč vedeti, da se poleg višine obrambnih izdatkov zaveznice v Natu ocenjujejo še po strukturi obrambnega proračuna in po tem, kako in koliko sodelujejo v Natovih operacijah. Pri operacijah Nata smo bili vedno nadpovprečni, še posebej smo zaželeni v misijah na Zahodnem Balkanu. Pri strukturi obrambnega proračuna pa se je predlani zgodil pomemben preskok. Idealna je 50-30-20, 50 odstotkov za plače, 30 za vzdrževanje in vsaj 20 za investicije. Od predlani dajemo končno več kot 20 odstotkov za investicije, včasih namreč nismo dajali nič. Pri dveh kazalnikih od treh nam kaže zelo dobro, pri tretjem pa so obeti tudi dobri.«