Vrh Nata v Washingtonu je prinesel številne spremembe v odnosu severnoatlantskega zavezništva do Ukrajine, Rusije, Kitajske in drugih, in sicer zato, da bi zadrževali agresijo in krepili mirovne pobude. Vrha se je udeležil tudi predsednik slovenske vlade Robert Golob, s katerim smo se pogovarjali ob koncu srečanja.