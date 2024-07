Sodišče v Haagu nekdanjega poveljnika OVK obsodilo na 18 let zapora

Haaško posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je danes nekdanjega poveljnika Osvobodilne vojske Kosova (OVK) Pjetërja Shalo zaradi zločinov med vojno na Kosovu leta 1999 obsodilo na 18 let zapora.

Sodišče ga je spoznalo za krivega v treh od štirih točk obtožnice, in sicer za vojne zločine umora ter mučenja, okrutnega ravnanja in samovoljnega pridržanja najmanj 18 zapornikov v improviziranem priporu OVK v tovarni kovin v Kukesu v Albaniji med 17. majem in 5. junijem 1999.

Priprti so bili večinoma kosovski Albanci, ki naj bi vohunili ali drugače sodelovali s srbskimi oblastmi, proti katerim se je OVK boril za neodvisnost Kosova.

Predsedujoča sodnemu senatu Mappie Veldt-Foglia je v izreku kazni povedala, da so sodniki presodili, da je bil Shala del skupine pripadnikov OVK, ki so zapornike še posebej kruto psihično in fizično mučili.

Bil je tudi v skupini, odgovorni za smrt enega od zapornikov, ki je dan po mučenju umrl, saj mu niso omogočili zdravstvene oskrbe, je dejala po poročanju portala Kosovo online, ki je neposredno prenašal izrek kazni. Poudarila je tudi, da so bili agoniji umirajočega izpostavljeni preostali zaporniki.

»Pjetër Shala je bil prvi, ki je udaril zapornike. Priče se še posebej spominjajo njegove okrutnosti,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejala sodnica.

Obtožbe označil za izmišljene

Tožilci so sicer za Shalo zahtevali 28 let zapora, obramba pa oprostilno sodbo, ker da tožilstvo ni dokazalo njegove krivde.

Sedaj 60-letni Shala se je na sojenju izrekel za nedolžnega in obtožbe označil za izmišljene. Ob koncu današnjega izreka kazni pa je v sodni dvorani začel sodnikom nekaj govoriti, a mu je predsedujoča sodnica izključila mikrofon, je bilo videti v neposrednem prenosu, ki ga je prenašal portal Kosovo online.

Shalo, ki je bil znan pod vzdevkom poveljnik Volk, so marca 2021 aretirali v Belgiji, od koder so ga premestili v Haag. Na posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, ki zaradi vojnih zločinov preganja predvsem nekdanje borce OVK, so mu sodili od 21. februarja lani.

Na tem sodišču s sedežem v Haagu od lanskega aprila med drugimi sodijo tudi štirim vodilnim predstavnikom nekdanje OVK – bivšemu kosovskemu predsedniku Hashimu Thaçiju, bivšima predsednikoma parlamenta Kadriju Veseliju in Jakupu Krasniqiju ter poslancu Rexhepu Selimiju. Vsi so zanikali krivdo za očitane zločine.

OVK se je v času konflikta od februarja 1998 do junija 1999 boril za samostojnost Kosova in proti vojski Zvezne republike Jugoslavije takratnega predsednika Slobodana Miloševića. Konflikt je zahteval okoli 13.000 življenj in se je končal šele po Natovem bombardiranju takratne Zvezne republike Jugoslavije, po katerem so se srbske sile umaknile s Kosova.