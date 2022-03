Šok ob napadu se spreminja v hladnokrven bes

V nadaljevanju preberite:

Pozdravljeni! Sem Olesia Marković Oleško, ukrajinska novinarka in doktorska raziskovalka na Akademiji Nacionalne univerze Kijev-Mohila. Sem tudi svetovalka za komunikacije, sodelovala pa sem z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), z Mednarodno finančno korporacijo Skupine Svetovne banke (IFC/WB) v Ukrajini ter z drugimi. V obdobju, ko sem bila zunanja poročevalka za ukrajinske medije, sem napisala številne zgodbe o dogajanju po konfliktih na Kosovem in v Gruziji ter o Pridnestrski republiki, odcepljenemu moldavskemu ozemlju. Tedaj si nisem niti v sanjah predstavljala, da bom nekega dne poročala o vojni v svoji domovini. Začela sem pisati vojni dnevnik, ki ga bom z veseljem delila z bralci Dela.