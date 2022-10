Šopi las francoskih igralk za svobodo Irank

Več kot 50 francoskih igralk, glasbenic in drugih umetnic je vzelo v roke škarje in si odrezalo pramen las ter tako simbolično podprlo proteste v Iranu, s katerimi tamakjašnje prebivalstvo že več tednov poziva k osvoboditvi žensk. Demonstracije, ki jih je sprožila smrt 22-letne Kurdinje Mahse Amini po aretaciji iranske moralne policije, že ves čas spremljajo posnetki žensk, ki si odstranjujejo naglavne rute in si strižejo lase.

Video pod ključnikom #HairForFreedom ali #Lasjezasvobodo so francoske umetnice danes zjutraj objavile na instagramu. »Vse od Mahsine smrti 16. septembra prebivalci Irana z ženskami na čelu protestirajo in tvegajo svoja življenja. Vse, kar bi radi dosegli, je dostop do najbolj osnovnih svoboščin. Te ženske in moški potrebujejo našo podporo. Njihov pogum in dostojanstvo nas zavezujeta k ukrepanju,« je zapisano v sporočilu, objavljenem ob posnetku.

Začne se z igralko Juliette Binoche, ki prime v roke pramen las, ga dvigne in odreže, rekoč: Za svobodo! Medtem se v ozadju vrti perzijska priredba pesmi italijanskega protifašističnega odpora Bella Ciao iranske umetnice Gandom, ki je prejšnji teden zaokrožila po svetovnem spletu.

Za njo se zvrstijo še druge igralke, kot so Isabelle Adjani, Berenice Bejo, Laure Calamy, Marion Cotillard, Julie Gayet, Charlotte Gainsbourg, Isabelle Huppert in Alexandra Lamy, pa tudi Angležinji Charlotte Rampling in Jane Birkin, ki imata tesne povezave s Francijo.

Video, v katerem opozorijo tudi na številne aretacije, ki spremljajo proteste, se konča s podobo francosko-iranske umetnice in režiserke Marjane Satrapi, ki je problem pravic žensk načela že v izjemnem risoromanu Persepolis iz leta 2007.

Pobudo je po poročanju portala Deadline sprožil mednarodni borec za človekove pravice Richard Sedillot v sodelovanju z uglednima francoskima odvetnicama Julie Couturier in Christiane Feral Schuhl.

Videoposnetek s francoskimi filmskimi in glasbenimi zvezdnicami je bil objavljen dan po tem, ko je več kot tisoč francoskih filmskih profesionalcev, vključno z igralko Leo Seydoux in vodjo filmskega festivala v Cannesu Thierryjem Fremauxom, podpisalo peticijo v podporo ženskemu uporu v Iranu.