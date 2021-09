Sorodniki žrtev zahtevajo resnico o vlogi Savdske Arabije

V nadaljevanju preberite:

Zaposleni na konzulatu Savdske Arabije v Los Angelesu je dvema od devetnajstih ugrabiteljev letal, ki so 11. septembra 2001 treščila v stolpa Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, Pentagon ter na pensilvansko polje, dovolil uporabljati svoje stanovanje in jima pomagal tudi drugače, so razkrili doslej tajni dokumenti preiskave največjega terorističnega dejanja v zgodovini ZDA. Številni Američani se še naprej sprašujejo o resnični vlogi Savdske Arabije v tragičnih dogodkih.



Petnajst od devetnajstih teroristov z 11. septembra je bilo savdskega rodu, med njimi Navaf al Hazmi in Kalid al Mihdar, ki sta nekaj časa živela pri omenjenem uslužbencu konzulata zalivske države v Los Angelesu.