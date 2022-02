Sosede Ukrajine se pripravljajo na najslabši scenarij

V nadaljevanje preberite:

Medtem ko se kriza na vzhodu Ukrajine zaostruje, postopoma stopata v ospredje njen humanitarni vidik in vprašanje, ali so države članice Evropske unije, zlasti tiste, ki mejijo na Ukrajino, pripravljene na morebiten prihod znatnega števila beguncev, ki bi v primeru večje ruske invazije poskušali najti zatočišče v kateri od njih.

Z izjemo evakuacij prebivalcev samooklicanih ljudskih republik Doneck in Lugansk na ruska ozemlja, ki so se začele konec prejšnjega tedna, iz Ukrajine za zdaj niso poročali o večjih premikih ljudi. To so danes potrdili tudi predstavniki visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR), a hkrati poudarili, da je položaj izrazito nestabilen.