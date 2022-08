Spisane prve kazenske ovadbe: ovadena naj bi bila tudi Hojs in Vrtovec

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je revizija odkrila več domnevnih nepravilnosti glede ustanovitve avtocestne policije, so po naših informacijah pristojne institucije tudi že napisale prve kazenske ovadbe. Ovadeni so bili poleg uprave Darsa namreč podpisniki spornega sporazuma o medsebojnem sodelovanju za izboljšanje varnosti na avtocestah in hitrih cestah v Republiki Sloveniji.