Spletno nasilje ubija, naj postane kaznivo dejanje

Evropska ljudska stranka predlaga, da naj spletno ustrahovanje postane kaznivo dejanje v kazenskih zakonikih vseh držav, članic Evropske unije. Na današnji plenarni seji evropskega parlamenta v Strasbourgu poslanci razpravljajo o vplivu različnih oblik spletnega nasilja na mlade ljudi.

»Kibernetskega ustrahovanja se je treba lotiti na ravni celotne Evropske unije, da bi ljudem po vsej Evropi zagotovili enako raven zaščite proti spletnim zlorabam. Zato si prizadevamo za novo zakonodajo, ki bo kriminalizirala spletno ustrahovanje v okviru širšega nabora ukrepov za ustrezno obravnavo nasilja nad ženskami v EU,« piše v sporočilu za javnost, ki ga je medijem danes poslala največja politična skupina v evropskem parlamentu.

Slovenske članice Evropske ljudske stranke so SDS, NSi in SLS. Če bo tak predlog sprejet in izglasovan, bo kot prvi tak zakon na tem področju reševal življenja, je prepričana poslanka Frances Fitzgerald, ki se v imenu Evropske ljudske stranke pogaja o svežnju zakonov, ki naj bi preprečili nasilje nad ženskami.

Fitzgeraldova je kot primer ustrezne zakonske rešitve na nacionalni ravni izpostavila irski zakon proti spletnemu ustrahovanju, ki ga imenujejo tudi zakon Coco. Coco se nanaša na vzdevek mlade Irke Nicole Fox, ki so jo v živo in po spletu nadlegovali tri leta, potem pa se je obesila.

Tragično zgodbo o Nicole Fox Coco, ki so jo vrstnice sistematično nadlegovale prek spletnih platform in jo nagovarjale k samomoru, lahko spoznate na tej spletni povezavi.

Po tragičnem samomoru je njena mati sprožila javno kampanjo, v kateri je opozarjala na posledice spletnega nadlegovanja in zlorab. Po tem je Irska leta 2021 sprejela zakon, po katerem lahko storilce, ki javno objavijo ali delijo intimne slike brez soglasja žrtve, doleti do sedem let zapora.

Na Irskem so prvi storilci že bili obsojeni, 105 tožb s tega področja pa je še v postopku.

»Po vsej Evropi smo že videli tragične posledice spletnih zlorab. Tragedije nas morajo prisiliti, da ukrepamo, da zagotovimo, da nobeni drugi osebi ne bo treba prestati enake bolečine in muk, kot jih je doživela Coco,« je dejala Fitzgeraldova in poudarila, da spletno ustrahovanje ubija.