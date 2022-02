Spomin na fojbe pomaga brisati spomin na fašizem

V nadaljevanju preberite:

V Italiji so se tudi tokrat na deseti februar spomnili fojb in eksodusa Italijanov iz Primorske, Istre, Reke in Dalmacije. Državni praznik so si v Rimu v času levosredinske vlade omislili kot skupno očiščenje spomina na fašistično dvajsetletje in preložitev tudi vseh svojih grehov na druge. Uzakonili so ga leta 2004, obeležujejo ga od leta 2005.

Nekajkrat, zlasti v času predsednika republike Giorgia Napolitana, ki je bil eden izmed zgodovinskih voditeljev rajnke italijanske Komunistične stranke, je izzval hude polemike pri napadenih sosedih, Hrvatih in Slovencih. Nekajkrat je izzval celo kakšen pomirljiv stavek, celo željo po spravi in sodelovanju je bilo slišati. Praviloma pa so se govorniki vsa leta izogibali omenjanju zla, ki ga je na zasedenih ozemljih povzročil italijanski fašizem.